Тупик Порошенків. Крижопільський суд втретє відмовився ділити майно подружжя

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Тупик Порошенків. Крижопільський суд втретє відмовився ділити майно подружжя
До Дня закоханих Петро Порошенко оригінальними валентинками привітав дружину
фото: Петро Порошенко/Facebook

Дружина п’ятого президента не приховувала від суду: хоче вивести з-під санкцій частину активів

Крижопільський районний суд Вінницької області відмовив у задоволенні позову дружини п’ятого президента Марини Порошенко до її чоловіка Петра Порошенка щодо поділу майна подружжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Негативний вердикт для позивачки місцевий суд ухвалив утретє за останній рік. У своєму позові Марина Порошенко пояснила: з вересня 1984 року перебуває у шлюбі з Петром Олексійовичем. За цей за час подружжя набуло майно, яке є їхньою спільною сумісною власністю. При цьому дружина експрезидента хоче виокремити свою частку.

Ідеться про контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко.

Окрім інвестфонду, Марина Порошенко просила суд віддати їй заощадження чоловіка. Ідеться про 2,23 млн грн, які лежать на рахунках Міжнародного інвестиційного банку (фінустанова належить Петру Порошенку; у квітні 2025 року Нацбанк оштрафував її на 20 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом); 986,6 тис. грн  –  у «РВС Банку».

Іще позивачка зауважила: їй мають відійти 55,19 млн грн – гроші на рахунках Міжнародного інвестиційного банку і 3,17 млн євро готівкою.

У суді позивачка не приховувала: у зв’язку із накладенням на її чоловіка санкцій РНБО, вона позбавлена реальної можливості ефективно здійснювати своє право власності на майно, яке належить їм як подружжю на праві спільної сумісної власності. Тому звернулася до суду.

Представниця позивачки і адвокат Крістіна Мисенко просила задовольнити позов. Вона зауважила, що подружжя Порошенків попередньо узгодило розподіл майна. Окремо наголосила, що претензій щодо вартості майна, яке іде на поділ, у сторін немає.

Адвокат додала, що на Марину Порошенко не поширюються санкції. Однак позивачка позбавлена можливості розпоряджатися та користуватися своєю частиною спільного майна.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков підтримав позов Марини Порошенко і зауважив, що без суду подружжя не може вирішити цей спір.

Разом із тим, як з’ясував Крижопільський райсуд, на частину активів, на які претендує дружина колишнього президента, накладено арешт ще у січні 2022 року у так званій «вугільній справі», в якій підозру отримав Петро Порошенко. Також Феміда зазначила, що 12 лютого 2025 року президент ввів у дію рішення РНБО про запровадження довічних санкцій проти Петра Порошенка, які останній оскаржує у Верховному суді. Одним із видів запроваджених санкцій є блокування активів (тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами), що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб).

«У даному випадку, на думку суду, прослідковується намір подружжя (Марини і Петра Порошенків  –  «Главком») ініціювати спір про поділ майна за відсутності ознак реального спору між ними. При цьому, суд не заперечує презумпції спільності права власності подружжя на майно, яке набуте ними в період шлюбу, а також права подружжя на поділ майна, що є об`єктом їх спільної сумісної власності. Але звертає увагу, що реалізація цього права не може порушувати публічний порядок та здійснюватися з метою виведення певного майна з-під санкцій або ж запобігання можливим негативним майновим наслідкам для родини. Запровадження санкцій є засобом захисту національних інтересів, тому судові рішення не можуть нівелювати дію цих обмежень», – йдеться у рішенні райсуду Вінниччини.

Нагадаємо, що 27 березня 2025 року Марина Порошенко подала позов до Крижопільського райсуду про поділ майна, вартість яких оцінено у 17,1 млрд. грн. 

Як повідомляв «Главком», раніше Крижопільський районний суд уже розглядав позов Марини Порошенко до Петра Порошенка щодо поділу майна. 16 травня Феміда закрила провадження у справі за відсутності предмета спору. Тоді суд зазначив: згідно зі статтею 71 Сімейного кодексу, майно, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом.

У випадку з сім’єю Порошенків, на думку суду, є усна домовленість про поділ майна. До того ж позивач не надала доказів про неможливість добровільно оформити домовленість про поділ майна, яке зазначено у позові із присудженням відповідних об’єктів майна кожному із подружжя, як досягли згоди сторони.

Пізніше Вінницький апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції і зобов’язав продовжити розгляд справи за цивільним позовом дружини експрезидента Марини Порошенко до свого чоловіка Петра Порошенка щодо поділу майна подружжя.

Що цікаво: між рішеннями Крижопільського райсуду і апеляційного суду Петро Порошенко змінив місце реєстрації на Вінниччині: замість Городківської громади тепер у документах – Немирівська. Городківська громада входить до Тульчинського району. Туди ж належить і Крижопільська селищна громада, де розташований суд, який вирішував спір сім’ї Порошенків.

Теги: Петро Порошенко суд санкції війна гроші Марина Порошенко Вінниччина майно

