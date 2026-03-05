Фотограф і кінооператор загинув на фронті, рятуючи побратимів. Згадаймо Вадима Тихоновського

22 липня 2025 року Вадим Тихоновський зник безвісти в районі села Кіндратівка Сумської області під час бойового завдання

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Тихоновського.

На фронті загинув військовослужбовець, фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

В інституті розповіли, що Вадим народився 21 листопада 1996 року в Києві. У 2019 році він закінчив кафедру кіно- і телемистецтва інституту (творча майстерня Олександра Аліфанова) та брав участь у конкурсі короткометражних документальних фільмів «Кіноко», де представив стрічку «Створення».

Вадим співпрацював із театрами Києва, створював репортажі театральних вистав і художніх подій, зокрема Бієнале сценографії.

«Його портретні роботи вирізнялися глибоким психологізмом, гострим баченням і сміливою композицією – так формувався його власний мистецький почерк. Викладачі та однокурсники згадують Вадима як натхненного митця, мрійника, світлу і щиру людину», – зазначили в інституті.

З початком повномасштабної війни Вадима призвали до лав Збройних сил України. Він служив у 78-му окремому десантно-штурмовому полку, згодом був прикомандирований до 225-го окремого штурмового полку. Отримав кваліфікацію оператора БПЛА.

22 липня 2025 року Вадим зник безвісти в районі села Кіндратівка Сумської області під час бойового завдання.

Нещодавно його загибель була офіційно підтверджена. Зокрема, стало відомо, що Вадим загинув як герой, врятувавши чотирьох побратимів.

«Молодий і талановитий. У якого попереду мало бути ціле життя… Навіки 28. Вічна пам’ять і шана Вадиму, який віддав життя за Україну. Світла пам’ять і вічна слава Герою», – наголосили в інституті та висловили співчуття батькам, які втратили єдиного сина.

У полеглого захисника залишилися тато Олексій та мама Людмила, які втратили єдиного сина.

