Прем'єр Британії закликає світ спростовувати фейки про «перемогу» Росії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Прем’єр Британії закликає світ спростовувати фейки про «перемогу» Росії
Стармер заявив, що Україна є передовою нашої свободи, і нам потрібно пам’ятати про це
фото: Sky News

Кір Стармер виступив із промовою з нагоди четвертої річниці від початку повномасштабної війни Росії проти України, відзначивши, що РФ далеко не у переможній позиції

Прем’єр-міністр Великої Британії виступив із потужним зверненням до міжнародної спільноти, закликаючи активно протидіяти російській дезінформації про нібито «неминучу перемогу» РФ. Заяву Стармера наводить видання The Guardian, інформує «Главком».

Очільник уряду Британії зазначив, що «ми маємо спростувати неправдиву інформацію про те, що Росія перемагає», додавши, що за останній рік вона захопила лише 0,8% території України «ціною жахливих втрат... пів мільйона життів».

Прем’єр наголосив, що Путін робить ставку на втому Заходу та поширення міфів про вичерпання українських ресурсів. 

Він також зазначив, що «ми всі хочемо справедливого і тривалого миру» в Україні, однак на заваді цьому стоїть Владімір Путін.

Стармер каже, що «ми повинні завжди подвоювати нашу підтримку України» можливостями, ресурсами та більшою кількістю санкцій, і сьогодні Велика Британія оголосила про черговий раунд цілеспрямованих заходів.

«Україна є справжньою передовою нашої свободи, і ми маємо пам’ятати про це, відзначаючи чотири роки від початку конфлікту», – резюмував британський прем'єр.

Нагадаємо, Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року. Під нові обмеження потрапило близько 300 осіб.

Зазначається, що головним об'єктом санкцій стала компанія «Транснєфть». Він є одним із найбільших у світі нафтопровідних операторів, через який транспортується понад 80% російського нафтового експорту. Також під санкції потрапили дочірні компанії «Росатома».

Теги: 24 лютого Кір Стармер Велика Британія війна

