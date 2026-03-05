Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому записи з бодікамер ТЦК майже недоступні громадськості – пояснення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Чому записи з бодікамер ТЦК майже недоступні громадськості – пояснення
Бодікамери мають бути розміщені на грудях військовослужбовців ТЦК
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Записи з камер використовують під час перевірок і розслідувань, доступ до них обмежений законом

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час оповіщення громадян використовують бодікамери. Водночас записи з цих камер майже не з'являються у відкритому доступі через встановлені законом обмеження. Про це начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів в інтерв'ю «Телеграфу», пише «Главком».

За словами Істоміна, твердження про те, що кожен військовослужбовець у групі повинен мати власну камеру, є неправильним. На одну групу оповіщення видається одна бодікамера, ще одну використовує поліцейський, який працює разом із групою.

Камера повинна бути увімкнена протягом усього процесу оповіщення. За її невикористання передбачена дисциплінарна відповідальність.

Істомін зазначив, що записи з бодікамер зберігаються на спеціальних захищених серверах. Доступ до них мають лише визначені посадові особи відповідно до інструкцій та наказу Міністерства оборони №532.

«Визначено, що фото та відеозаписи або копії з них можуть надаватися за вмотивованими запитами органів державної влади, досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді, поліції або інших осіб у порядку передбаченому законом. Тобто немає можливості у, умовно кажучи, адміністратора сторінки у Facebook піти до військовослужбовця, який знімав якийсь конфлікт на бодікамеру, взяти у нього відео і викласти його в Інтернет», – пояснив він.

Передавання відео для публікації в медіа або інтернеті можливе лише з дозволу керівника ТЦК та з дотриманням вимог закону про захист персональних даних.

За словами Істоміна, оприлюднення таких матеріалів часто неможливе через те, що на відео можуть бути зафіксовані обличчя та інші персональні дані учасників подій.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Варто зазначити, що реред початком заходів оповіщення уповноважений представник ТЦК має попередити громадян про фото- і відеофіксацію. Водночас бодікамера військового має бути розміщена на грудях.

Читайте також:

Теги: ТЦК мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інцидент стався під час роботи групи оповіщення
Напад у Кривому Розі: чоловік ударив ножем військового ТЦК під час уточнення даних
25 лютого, 09:40
Росія у 2026 році планує призвати армії понад 400 тисяч осіб та сформувати не менше 11 дивізій
Офіс президента назвав єдину умову, яка змусить Кремль оголосити велику мобілізацію
24 лютого, 12:41
Виїзд чоловіків за кордон з 1 березня 2026 року: повний перелік правил та нові спрощення
Виїзд чоловіків за кордон з 1 березня 2026 року: повний перелік правил та нові спрощення
18 лютого, 22:11
Мобілізація чоловіків віком від 60 років не відбувається
Ключові зміни у проходженні військової служби: Міноборони дало роз’яснення
18 лютого, 07:58
Волинських службовців ТЦК викрили на корупційній схемі
На Волині правоохоронці затримали двох посадовців ТЦК за хабарі від ухилянтів
17 лютого, 18:48
У Київському районі Одеси під час виконання заходів із перевірки військово-облікових документів група людей напала на працівників ТЦК
В Одесі група людей напала на працівників ТЦК: кількох військових госпіталізовано
15 лютого, 23:57
Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного виявлено незаповнені повістки до ТЦК та СП, майже $20 000 та €5500
У Запоріжжі адвокат продавав специфічний «імунітет» від мобілізації
15 лютого, 16:59
The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
14 лютого, 00:01
Багатодітні батьки, які мають дітей з різних шлюбів зможуть оформити відстрочку онлайн
У «Резерв+» з’явиться нова відстрочка для багатодітних батьків – Міноборони
13 лютого, 20:07

Суспільство

Чому записи з бодікамер ТЦК майже недоступні громадськості – пояснення
Чому записи з бодікамер ТЦК майже недоступні громадськості – пояснення
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 5 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 березня 2026: традиції та молитва
«Прилетіла граната в спину». Українці розкритикували День письменника, який ініціювала відома мовознавиця
«Прилетіла граната в спину». Українці розкритикували День письменника, який ініціювала відома мовознавиця
Що буде із водопостачанням на Донбасі? Ексзаступник міністра довкілля назвав три проблеми
Що буде із водопостачанням на Донбасі? Ексзаступник міністра довкілля назвав три проблеми
Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини
Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua