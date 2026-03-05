Чому записи з бодікамер ТЦК майже недоступні громадськості – пояснення

Записи з камер використовують під час перевірок і розслідувань, доступ до них обмежений законом

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час оповіщення громадян використовують бодікамери. Водночас записи з цих камер майже не з'являються у відкритому доступі через встановлені законом обмеження. Про це начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів в інтерв'ю «Телеграфу», пише «Главком».

За словами Істоміна, твердження про те, що кожен військовослужбовець у групі повинен мати власну камеру, є неправильним. На одну групу оповіщення видається одна бодікамера, ще одну використовує поліцейський, який працює разом із групою.

Камера повинна бути увімкнена протягом усього процесу оповіщення. За її невикористання передбачена дисциплінарна відповідальність.

Істомін зазначив, що записи з бодікамер зберігаються на спеціальних захищених серверах. Доступ до них мають лише визначені посадові особи відповідно до інструкцій та наказу Міністерства оборони №532.

«Визначено, що фото та відеозаписи або копії з них можуть надаватися за вмотивованими запитами органів державної влади, досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді, поліції або інших осіб у порядку передбаченому законом. Тобто немає можливості у, умовно кажучи, адміністратора сторінки у Facebook піти до військовослужбовця, який знімав якийсь конфлікт на бодікамеру, взяти у нього відео і викласти його в Інтернет», – пояснив він.

Передавання відео для публікації в медіа або інтернеті можливе лише з дозволу керівника ТЦК та з дотриманням вимог закону про захист персональних даних.

За словами Істоміна, оприлюднення таких матеріалів часто неможливе через те, що на відео можуть бути зафіксовані обличчя та інші персональні дані учасників подій.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Варто зазначити, що реред початком заходів оповіщення уповноважений представник ТЦК має попередити громадян про фото- і відеофіксацію. Водночас бодікамера військового має бути розміщена на грудях.