Чи можна покращити демографію за рахунок іноземців? Голова Міграційної служби зробила застереження

Наталія Науменко прокоментувала висловлювання низки експертів про те, що Україна перебуває у жахливій демографічній кризі

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Наталя Науменко: «Вирішуючи одну проблему, ми можемо створити дуже багато інших»

Треба дуже обережно ставитися до покращення демографічної ситуації шляхом збільшення кількості іноземців, які прибувають в Україну. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Наталія Науменко звернула увагу на те, що останнім часом досить часто лунають твердження про те, що Україна вирішуватиме демографічну кризу шляхом залучення іноземців, зокрема, шляхом внесення змін або розробки нової стратегії державної міграційної політики.

«На мою думку, треба дуже обережно ставитися до покращення демографічної ситуації шляхом збільшення кількості іноземців, які прибувають в Україну. Це – шлях в нікуди. Бо вирішуючи одну проблему, ми можемо створити дуже багато інших, які не зможемо подолати: коли мігранти не розуміють взагалі, куди вони їдуть, не розуміють культури цієї країни, ми не знаємо куди їх поселити і так далі», – каже вона.

Окрім цього, голова Державної міграційної служби Наталія Науменко прокоментувала висловлювання низки експертів про те, що «Україна перебуває у жахливій демографічній кризі».

«Старіння населення – не унікальна українська ситуація, а загальносвітова тенденція. З нею зіштовхнулися всі країни, крім декількох – Китаю, Індії і деяких африканських країн. І ця ситуація зберігається, мабуть, з 60-х років минулого століття», – розповіла Науменко.

Посадовиця також назвала фактори, через які поглиблюються проблеми з демографією.

«В Україні ця криза поглиблюється через війну: багато людей, особливо чоловічої статі – на фронті, відповідно багато з них випадає з демографічних процесів, з ринку праці тощо. Але вирішувати цю ситуацію потрібно цивілізовано», – резюмувала Науменко.

До слова, в Україні не вщухає антимігрантська паніка. Соцмережі та телеграм-канали вивалюють на українців страшилки щодо нібито масового завезення іноземців, якими начебто планують замістити корінне українське населення.

Наталія Науменко вважає нинішній антимігрантський хайп цілеспрямованою російською кампанією. В інтерв’ю «Главкому» Науменко пояснила, чому всі острахи перед напливом мігрантів в Україну сильно перебільшені.