Латвія залишилася без уряду. Прем'єрка подала у відставку

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня звернулася до Сейму з проханням прийняти її відставку

Коаліційний конфлікт і корупційний скандал спричинили політичну кризу в країні

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня подала до Сейму прохання про відставку, що автоматично означає відставку всього уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

«Це нелегке, але чесне рішення», – заявила Сіліня під час спеціального брифінгу. Прем’єрка поклала відповідальність за політичну кризу на партію «Прогресивні». За її словами, саме реакція політичної сили на відставку міністра оборони Андріса Спрудса та висунення на цю посаду полковника Райвіса Мелніса стала причиною розвалу коаліції.

Перед оголошенням про свою відставку Сіліня також перерахувала основні досягнення уряду за час роботи. Як зазначають латвійські ЗМІ, вже у четвер у парламенті могло відбутися голосування щодо висловлення недовіри прем’єр-міністру, ініційоване опозицією.

Одним із останніх рішень Сіліні на посаді глави уряду стало відсторонення міністра землеробства Арманда Краузе. Його разом із керівником Державної канцелярії Райвісом Кронбергсом раніше затримало Бюро з боротьби та запобігання корупції у справі про підтримку лісопромисловців.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс уже анонсував зустрічі з усіма парламентськими фракціями для обговорення подальших дій та формування нового уряду.

Напередодні глава держави заявляв, що Латвія не може дозволити собі політичну нестабільність та невизначеність у нинішній ситуації.

Нагадаємо, політична криза в Латвії загострилася після відставки міністра оборони Андріса Спрудса на тлі скандалу із проникненням українських безпілотників у повітряний простір країни. Два дрони, які залетіли з території Росії, уразили резервуари нафтосховища, після чого прем’єрка Евіка Сіліня вимагала пояснень від Міноборони та заявила про запізніле розгортання систем протидії дронам.

Новим міністром оборони призначили полковника латвійської армії Райвіса Мелніса. Після цього коаліційна партія «Прогресивні» заявила про втрату довіри до глави уряду та пригрозила відкликати своїх міністрів із Кабінету міністрів. На тлі кризи президент Латвії Едгарс Рінкевичс розпочав консультації щодо подальшої долі уряду.