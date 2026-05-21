Яке релігійне свято відзначається 22 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

22 травня – День святого мученика Василіска

Релігійні свята та їхня історія

День мученика Василіска

22 травня у церковному календарі – День мученика Василіска. Він був христианським святим і мучеником, який постраждав за свою віру в часи гонінь на христиан під час правління імператора Максиміана Галерія (305-311 роки). Василіск був племінником святого мученика Феодора Тирона і постраждав разом зі своїми братами Клеоником і Євтропієм.

Василіск був засуджений до смерті в Команах Понтийських, де його тримали у в’язниці. Перед стратою він мав видіння, в якому Господь обіцяв йому свою допомогу і передрік мученицьку смерть.

Молитва дня

О, преславний мученику і угоднику Христовий Василіске! До Тебе перед образом твоїм припадаємо і молимося: не зневаж нас, недостойних, що просять твоєї допомоги та заступництва. Будь нам у печалях утішником, у хворобах – лікарем, у важких випробуваннях – помічником. Захисти нас від підступів ворожих, від напастей і від усякого зла. Випроси у Господа нашого Ісуса Христа прощення гріхів наших, миру нашій землі, здоров'я душевного й тілесного та спасіння для наших душ. Укріпи нашу віру, щоб ми, наслідуючи твою стійкість, достойно пройшли земний шлях і сподобилися Царства Небесного. Слава Богу за все. Амінь.

Народні вірування та прикмети

З цим днем пов'язано багато прикмет про погоду та врожай, а також низка давніх заборон

Дощ 22 травня – передвіщає багатий врожай зернових та сіна, але вказує на те, що все літо буде дощовим.

Грім вночі – обіцяє теплу, погожу та сонячну днину попереду.

Жаби сильно квакають – буде добрий врожай вівса.

Цвіте горобина – чекайте на коротку осінь.

Соловейко голосно співає – на щасливі події та добру погоду.

Що не можна робити цього дня