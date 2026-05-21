Яке релігійне свято відзначається 22 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
22 травня – День святого мученика Василіска
22 травня православні християни в Україні вшановують пам'ять святого мученика Василіска.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 травня 2026 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День мученика Василіска
22 травня у церковному календарі – День мученика Василіска. Він був христианським святим і мучеником, який постраждав за свою віру в часи гонінь на христиан під час правління імператора Максиміана Галерія (305-311 роки). Василіск був племінником святого мученика Феодора Тирона і постраждав разом зі своїми братами Клеоником і Євтропієм.
Василіск був засуджений до смерті в Команах Понтийських, де його тримали у в’язниці. Перед стратою він мав видіння, в якому Господь обіцяв йому свою допомогу і передрік мученицьку смерть.
Молитва дня
О, преславний мученику і угоднику Христовий Василіске! До Тебе перед образом твоїм припадаємо і молимося: не зневаж нас, недостойних, що просять твоєї допомоги та заступництва.
Будь нам у печалях утішником, у хворобах – лікарем, у важких випробуваннях – помічником. Захисти нас від підступів ворожих, від напастей і від усякого зла.
Випроси у Господа нашого Ісуса Христа прощення гріхів наших, миру нашій землі, здоров'я душевного й тілесного та спасіння для наших душ.
Укріпи нашу віру, щоб ми, наслідуючи твою стійкість, достойно пройшли земний шлях і сподобилися Царства Небесного. Слава Богу за все. Амінь.
Народні вірування та прикмети
З цим днем пов'язано багато прикмет про погоду та врожай, а також низка давніх заборон
- Дощ 22 травня – передвіщає багатий врожай зернових та сіна, але вказує на те, що все літо буде дощовим.
- Грім вночі – обіцяє теплу, погожу та сонячну днину попереду.
- Жаби сильно квакають – буде добрий врожай вівса.
- Цвіте горобина – чекайте на коротку осінь.
- Соловейко голосно співає – на щасливі події та добру погоду.
Що не можна робити цього дня
- Не позичати гроші та речі – це може призвести до бідності та фінансових втрат.
- Не працювати на землі (особливо не сіяти та не орати) – наші предки вірили, що посіяне цього дня не зійде, а врожай буде поганим.
- Не сваритися і не лихословити – негативні емоції притягують хвороби.
- Не відмовляти в допомозі – добрі справи дуже швидко повернуться вам сторицею.
- Не залишати вікна відчиненими на ніч – вважалося, що через них може проникнути нечиста сила.
Читайте також:
- Церковний календар на травень 2026: коли святкуємо Трійцю та Вознесіння Господнє
- Календар рибалки на травень 2026 року: коли і на що клює найкраще
- Місячний календар на травень 2026: дати нового та повного Місяця
- Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай
- Державні та міжнародні свята у травні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Коментарі — 0