У Львові австралієць стрибнув з оглядового майданчика Ратуші

На місці самогубства було знайдено прощальну записку

Сьогодні, 28 квітня, близько 20:25 42-річний громадянин Австралії вистрибнув з оглядового майданчика вежі Ратуші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Як зазначає мерія, на вежу чоловік піднявся самостійно. На місці події зараз працюють правоохоронці, опитують свідків.

«У мерії повідомили, що на оглядовому майданчику знайдено прощальну записку. У ній іноземець вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, в Ужгороді загинув 17-річний хлопець, який випав з вікна під’їзду на п’ятому поверсі житлового будинку. Його тіло знайшов батько, який чекав на повернення сина додому.

Як повідомлялося раніше, у Львові підлітки випали з балкона багатоповерхівки.

До слова, у Києві на бульварі Лесі Українки чоловік вистрибнув з балкона 23 поверху. Правоохоронці повідомили, що напередодні загиблий висловлював рідним наміри вчинити самогубство.