Бізнес-партнер Міндіча із 2022 року активно скуповував землю та готелі біля Буковелю – розслідування

Ігор Хмельов, за даними джерел журналістів, виїхав у листопаді 2025 року

Бізнес-партнер Тімура Міндіча та екстопменеджер оборонної компанії Fire Point Ігор Хмельов із 2022 року активно скуповував земельні ділянки та відпочинкові комплекси поблизу Буковелю. Вартість лише придбаної землі могла сягнути близько $4,5 млн. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає «Главком».

«Хмельов довгий час лишався непублічним, попри те, що його ім’я в бізнес-реєстрах фігурувало майже в чотирьох десятках компаній. Більшість з них приводили до так званої групи «Приват», де Хмельов був менеджером в структурах родини Ігоря Палиці і в цілій низці фірм пов’язаних з Тімуром Міндічем», – наголошують журналісти.

У розслідуванні йдеться, що ім’я Хмельова нібито згадується на записах, зроблених детективами НАБУ в рамках операції «Мідас». Так, зокрема, учасники масштабної корупційної схеми обговорювали Хмельова в контексті його роботи на компанію Fire Point, причетність Міндіча до якої начебто було також зафіксовано на записах. У подальшому роботу Хмельова на Fire Point публічно підтвердив і її офіційний власник Денис Штілерман, який також згадував, що саме він і познайомив його з Міндічем.

Журналісти стверджують, що у 2022 році, вже після початку повномасштабного вторгнення, Ігор Хмельов почав активно скуповувати земельні ділянки в селі Яблуниця, що поблизу курорту Буковель – спочатку самостійно, а потім і через компанію «Евентус Менеджмент», власником якої він був на той момент. На придбаних ділянках вже знаходилися працюючі бізнеси: ресторан, готель та глемпінг.

«Нещодавно ж там побудували ще один готельний комплекс. Загалом до січня 2026 року компанія оформила на себе 24 ділянки загальною площею близько 9 гектарів. Лише земля, за актуальними цінами, могла б коштувати близько $4,5 млн, походження яких, зважаючи на фігурування учасників в матеріалах «Мідаса», викликає чимало питань. Оцінити працюючий на ній бізнес і зведення додаткового комплексу вкрай складно, адже схожих за розміром об’єктів у відкритому продажі знайти не вдалося», – йдеться у розслідуванні.

Ігор Хмельов, за даними джерел журналістів, виїхав у листопаді 2025 року – в день обшуків, що були проведені у Тімура Міндіча. В наступні кілька тижнів бізнесмен почав активно виходити з майже усіх структур, у яких фігурував. Вийшов Хмельов і з-поміж власників «Евентус Менеджмента». Його місце зайняла компанія «Злагода пропертіз», але журналісти припускають, що попри зміни де-юре, де-факто могло нічого не змінитися, адже керувати компанією залишилася менеджерка Хмельова.

Нагадаємо, у ЗМІ були оприлюднені нові записи, зафіксовані НАБУ у межах розслідування справи «Мідас». Йдеться про плівки, які були начебто зроблені у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. На них фігурує розмова нібито бізнесмена Тимура Міндіча з Рустемом Умєровим, який на той час очолював Міністерство оборони. У записах співрозмовники обговорюють питання буцімто пов’язані з діяльністю компанії «Файєр Поінт».

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом». 15 квітня Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього очільника Міністерства юстиції та Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у розкраданні коштів в «Енергоатомі».

До слова, Національне антикорупційне бюро передало до Офісу генерального прокурора матеріали для екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча у справі «Мідас». За словами головного детектива у справі Олександра Абакумова, клопотання досі не підписане, хоча перебуває в Офісі генпрокурора вже два тижні. Водночас у НАБУ розраховують, що рішення буде ухвалене найближчим часом.