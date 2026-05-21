Бізнес-партнер Міндіча із 2022 року активно скуповував землю та готелі біля Буковелю – розслідування
Ігор Хмельов, за даними джерел журналістів, виїхав у листопаді 2025 року
Бізнес-партнер Тімура Міндіча та екстопменеджер оборонної компанії Fire Point Ігор Хмельов із 2022 року активно скуповував земельні ділянки та відпочинкові комплекси поблизу Буковелю. Вартість лише придбаної землі могла сягнути близько $4,5 млн. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає «Главком».
«Хмельов довгий час лишався непублічним, попри те, що його ім’я в бізнес-реєстрах фігурувало майже в чотирьох десятках компаній. Більшість з них приводили до так званої групи «Приват», де Хмельов був менеджером в структурах родини Ігоря Палиці і в цілій низці фірм пов’язаних з Тімуром Міндічем», – наголошують журналісти.
У розслідуванні йдеться, що ім’я Хмельова нібито згадується на записах, зроблених детективами НАБУ в рамках операції «Мідас». Так, зокрема, учасники масштабної корупційної схеми обговорювали Хмельова в контексті його роботи на компанію Fire Point, причетність Міндіча до якої начебто було також зафіксовано на записах. У подальшому роботу Хмельова на Fire Point публічно підтвердив і її офіційний власник Денис Штілерман, який також згадував, що саме він і познайомив його з Міндічем.
Журналісти стверджують, що у 2022 році, вже після початку повномасштабного вторгнення, Ігор Хмельов почав активно скуповувати земельні ділянки в селі Яблуниця, що поблизу курорту Буковель – спочатку самостійно, а потім і через компанію «Евентус Менеджмент», власником якої він був на той момент. На придбаних ділянках вже знаходилися працюючі бізнеси: ресторан, готель та глемпінг.
«Нещодавно ж там побудували ще один готельний комплекс. Загалом до січня 2026 року компанія оформила на себе 24 ділянки загальною площею близько 9 гектарів. Лише земля, за актуальними цінами, могла б коштувати близько $4,5 млн, походження яких, зважаючи на фігурування учасників в матеріалах «Мідаса», викликає чимало питань. Оцінити працюючий на ній бізнес і зведення додаткового комплексу вкрай складно, адже схожих за розміром об’єктів у відкритому продажі знайти не вдалося», – йдеться у розслідуванні.
Ігор Хмельов, за даними джерел журналістів, виїхав у листопаді 2025 року – в день обшуків, що були проведені у Тімура Міндіча. В наступні кілька тижнів бізнесмен почав активно виходити з майже усіх структур, у яких фігурував. Вийшов Хмельов і з-поміж власників «Евентус Менеджмента». Його місце зайняла компанія «Злагода пропертіз», але журналісти припускають, що попри зміни де-юре, де-факто могло нічого не змінитися, адже керувати компанією залишилася менеджерка Хмельова.
Нагадаємо, у ЗМІ були оприлюднені нові записи, зафіксовані НАБУ у межах розслідування справи «Мідас». Йдеться про плівки, які були начебто зроблені у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. На них фігурує розмова нібито бізнесмена Тимура Міндіча з Рустемом Умєровим, який на той час очолював Міністерство оборони. У записах співрозмовники обговорюють питання буцімто пов’язані з діяльністю компанії «Файєр Поінт».
Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:
- Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
- Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
- Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».
А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:
- Олександр Цукерман (Шугармен),
- Ігор Фурсенко (Рьошик),
- Леся Устименко,
- Людмила Зоріна.
Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом». 15 квітня Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього очільника Міністерства юстиції та Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у розкраданні коштів в «Енергоатомі».
До слова, Національне антикорупційне бюро передало до Офісу генерального прокурора матеріали для екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча у справі «Мідас». За словами головного детектива у справі Олександра Абакумова, клопотання досі не підписане, хоча перебуває в Офісі генпрокурора вже два тижні. Водночас у НАБУ розраховують, що рішення буде ухвалене найближчим часом.
