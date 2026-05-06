Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України

Москва розширює мережу рекрутингу в Африці під виглядом звичайної роботи

Російська Федерація розширює мережу залучення іноземних найманців, дедалі частіше використовуючи громадян африканських країн як «гарматне м'ясо». Під виглядом вакансій у цивільних сферах Кремль заманює людей на фронт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Foreign Policy.

Після початку повномасштабного вторгнення Москва систематично шукає людський ресурс у країнах Глобального Півдня.

Основними регіонами для рекрутингу стали:

Африка (Кенія, Руанда, Бурунді, Конго);

Азія та Близький Схід (Непал, Індія, Сирія);

Латинська Америка (зокрема Куба).

Найчастіше іноземців заманюють високими зарплатами (від $2000 на місяць) та обіцянками російського громадянства. Проте більшість із них потрапляє у підрозділи, які використовують для найбільш виснажливих «м’ясних» штурмів.

Масштаб проблеми ілюструє трагічний випадок громадянина Кенії Клінтона Могеси. Після завершення контракту в Катарі чоловік повідомив рідним, що знайшов нову роботу в Росії. Однак замість обіцяної вакансії він уже за кілька днів опинився на військових навчаннях.

Невдовзі українська розвідка підтвердила загибель Могеси на окупованій території України. За даними джерел, під час огляду тіла загиблого було знайдено документи інших громадян Кенії. Це свідчить про те, що вербування за цією схемою має масовий характер.

Вербувальна інфраструктура Росії включає соцмережі та месенджери, кадрові агентства в Африці, посередників у Росії та країнах Близького Сходу, можливі зв’язки зі структурами, пов’язаними з групою «Вагнер» та її наступниками.

Українська розвідка прогнозує, що Росія не збирається збавляти темпи. За оцінками ГУР, Москва планує залучити щонайменше 18 500 іноземних бійців протягом 2026 року.

«Главком» писав, що Росія почала активно вербувати іранців на війну проти України. Кремлівська влада пропонує іранським найманцям роботу в армії РФ за $20 тис.

За даними розвідки, Росії вдалося завербувати вже близько 18 тис. іноземців зі 128 країн, частіше шляхом обману, тиску або через фінансову експлуатацію.

Раніше зазначалось, що Росія вербує до своєї армії для війни проти України колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та розвідки. Зокрема тих, хто знайшов прихисток в Ірані після приходу до влади в Афганістані Талібану. Співробітник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олег Александров розповів, що українська розвідка фіксує активну роботу російських спецслужб в Афганістані.