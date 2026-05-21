Громади зможуть напряму фінансувати групи ППО: уряд розширив проєкт захисту неба

Іванна Гончар
glavcom.ua
Оперативне управління та координація груп ППО залишаються за Повітряних Силах ЗСУ
фото з відкритих джерел
Місцева влада отримає право виділяти кошти на дрони, пальне та винагороди для мобільних груп ППО

Кабінет Міністрів України розширив експериментальний проєкт із посилення протиповітряної оборони та дозволив громадам напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомляють Міністерство оборони України та прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише «Главком».

Йдеться про зміни до урядового експериментального проєкту, який діє з червня 2025 року та спрямований на посилення захисту українського неба за допомогою мобільних груп ППО.

Відтепер органи місцевого самоврядування офіційно зможуть виділяти кошти на:

  • закупівлю технічних засобів і безпілотників;
  • пальне та інше забезпечення;
  • додаткові виплати учасникам груп ППО.

Також уряд врегулював механізм винагороди за збиті або уражені повітряні цілі. Виплати здійснюватимуться після офіційного підтвердження знищення цілі. Групи ППО працюють за територіальним принципом і займаються виявленням, спостереженням та нейтралізацією повітряних загроз, зокрема дронів.

«Громади зможуть оперативніше реагувати на повітряні загрози та посилити захист критичної інфраструктури», – заявила Свириденко.

При цьому оперативне управління та координація таких груп залишаються за Повітряних Силах ЗСУ Уряд наголошує, що нові зміни мають допомогти швидше реагувати на атаки дронів та зменшити навантаження на бойові підрозділи ППО.

До, слова Велика Британія пришвидшить постачання Україні систем протиповітряної оборони та антидронових комплексів після останнього російського обстрілу.

