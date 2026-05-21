Канадські політики вбрались у вишиванки та привітали українців зі святом (фото)

У парламенті Канади відзначили День вишиванки

Канадські депутати, сенатори та працівники парламенту долучилися до святкування Дня вишиванки. Традиційну сорочку одягнув і прем'єр-міністр країни Марк Карні та привітав українців зі святом, пише «Главком».

«Боротьба України – це наша боротьба, їхня справа – наша справа, і їхня незалежність стане нашою перемогою. До українських громад у Канаді та по всьому світу, які святкують свою культуру, ідентичність і традиції цього Дня вишиванки: Канада стоїть разом із вами», – написав Карні у соцмережі.

Інші ж політики одягнули традиційні українські вишиванки та зробили спільні фото з прапорами України та Канади.

Світлини опублікували учасники заходу у соцмережах із привітанням:

«Канадські члени парламенту, сенатори та співробітники вітають з Днем вишиванки». Акція відбулася у будівлі парламенту Канади та стала символом підтримки України й української громади.

Нагадаємо, День вишиванки, який щороку відзначають у третій четвер травня, пропонується офіційно визнати державним святом. Із такою ініціативою виступила громадська організація «Захист Держави», яка зараз у всіх областях України збирає підписи під відповідним зверненням до Верховної Ради. До цієї акції разом із багатьма українцями долучаються військові, ветерани та ветеранки, волонтери, культурні діячі, регіональні лідери, місцеві блогери.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вже привітали українців з Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу.

Сьогодні у Києві до свята традиційно переодягнули у вишиванки різних регіонів України знамениті бронзові скульптури малюків-засновників міста на Поштовій площі, а комунальники прикрасили столичні парки унікальними клумбами у формі патріотичних орнаментів.

До слова, у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» заслужена майстриня народної творчості, керівниця Всеукраїнського центру вишивки і килимарства Надія Вакуленко розповіла, що решетилівську сорочку «білим по білому» мають всі президенти України, її носив Хрущов, її дарували королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ та мегазірці кіно Софі Лорен. Також майстриня розповіла, чому гетьман Павло Полуботок носив «неканонічну» сорочку і, звичайно ж, якою має бути «правдива» решетилівська сорочка та скільки вона коштує.