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Чи можуть виїхати з України чоловіки, зняті з військового обліку: пояснення прикордонників

Надія Клочко
glavcom.ua
Чи можуть виїхати з України чоловіки, зняті з військового обліку: пояснення прикордонників
В Україні діє заборона на виїзд чоловіків за кордон у зв'язку з запровадженням воєнного стану
фото з відкритих джерел

Остаточне рішення щодо дозволу на перетин кордону чоловіками ухвалюватимуть працівники Прикордонної служби

В Україні дозволено виїжджати за кордон чоловікам, які оформили інвалідність або зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії. Відповідне роз’яснення дали у Держприкордонслужбі.

У прикордонному відомстві зазначили, що чоловіки мають право на виїзд за кордон у таких випадках:

  • Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (якщо особа у встановленому порядку оформила інвалідність).
  • Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо особи, яка знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку).

«Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом «знятий з військового обліку» – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП», – зазначили у Держприкордонслужбі, імовірно, маючи на увазі, що йдеться про відмітки на документах, які були видані до запровадження воєнного стану.

Водночас, як наголошують прикордонники, обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон.

У Держприкордонслужбі наголосили, що остаточне рішення ухвалюватимуть прикордонники в пункті пропуску. Для цього їм необхідно буде вивчити всі документи та з'ясувати всі факти та обставини.

Як відомо, люди з так званими «білими квитками» зразка 2006-2015 років можуть зараз підлягати мобілізації. Наказ Міноборони України №342 втратив чинність, а записи до військових квитків, внесені на його підставі, відповідно більше не актуальні. У зв'язку з цим люди з «білими квитками» зразка 2006-2015 років повинні повторно пройти медкомісію. 

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України звільнила від мобілізації громадян, які втратили близьких родичів під час ООС і воєнного стану. За ухвалення закону «Про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації (№7481) проголосували 282 народних депутати.

Верховна Рада також надала право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Раніше член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що загальна мобілізація до кінця війни навряд чи буде скасована.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба воєнний стан мобілізація кордон

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