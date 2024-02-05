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Як змінилася підтримка українських біженців у Естонії: результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як змінилася підтримка українських біженців у Естонії: результати опитування
Естонія провела опитування щодо підтримки біженців з України у суспільстві
фото із відкритих джерел

Серед естонців частка прихильників прийому біженців з України становить 72%

Підтримка біженців з України у Естонії поступово зростає. Якщо у вересні 2023 року підтримка прийому українських біженців впала в Естонії до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни Росії проти України, то в грудні вона знову почала рости. Про це свідчать результати опитування, проведеного фірмою Turu-uuringute AS на замовлення Державної канцелярії, пише ERR.

У вересні 60% жителів Естонії вважали, що держава у разі потреби має приймати українських біженців. У грудні кількість прихильників прийому біженців з України зросла до 63%. Проти прийому біженців у вересні висловилися 31%, у грудні – 30% опитаних. У грудні підтримували прийом українських біженців 65% громадян Естонії, 49% громадян Росії та 45% осіб без громадянства.

Серед естонців частка прихильників прийому біженців становила у грудні 72%, серед представників інших національностей – 46%. Опитування Turu-uuringute проводилося з 6 по 12 грудня, у ньому взяли участь 1252 особи віком 15 років і старше по всій Естонії. Висновки були опубліковані наприкінці минулого тижня.

Нагадаємо, Естонія змінює раніше встановлені підходи щодо допомоги біженцям з України. Так, цього тижня припинив свою діяльність український інформаційний центр, розташований у естонському місті Тарту. Як повідомила місцева влада, надалі всі українці, які отримали тимчасовий захист, можуть звертатися до районних центрів відділу соціальної підтримки населення та охорони здоров'я за місцем проживання.

В українському інформаційному центрі наданням допомоги біженцям та наданням консультацій займалися координатори відділу соціальної підтримки населення та охорони здоров'я Тартуської міської управи. Діяльність центру фінансувалася з проекту Європейського соціального фонду «Координація військових біженців у місті Тарту», який тривав з 1 листопада 2022 року до 31 жовтня 2023 року.

Раніше стало відомо, що влада Естонії закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів. Москва почала ремонт прикордонного пункту зі свого боку, проте пропускає автотранспорт, незважаючи на закриття кордону. До кінця 2025 року кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки. Досі кордон у Нарві щодня перетинали близько 4 тис. осіб, 80% з них – пішоходи. Начальник прикордонного бюро Східної префектури Ерік Пургель заявив, що, в середу пізно ввечері вони отримали офіційну інформацію від російської сторони про зупинку транспортних засобів, що перетинають кордон, і спланували на її основі свої дії.

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Теги: біженці населення кордон держава українці Естонія місцева влада

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