На Черкащині чоловік відмовився від мобілізації: як його покарав суд

Ухилянт отримав іспитовий строк

Мешканця Черкащини засуджено за відмову від мобілізації. Чоловік ухилився від призову через онкохвору матір. Про це свідчить вирок Монастирищенського районного суду Черкаської області.

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За даними слідства, чоловік у грудні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Тоді ж він отримав повістку, проте від призову до армії ухилився.

На суді чоловік визнав свою провину й розкаявся. Свій вчинок він пояснив тим, що його мати «хворіє на онкологічне захворювання 4-го ступеня, і в разі його мобілізації його вона не здатна самостійно себе доглядати та може померти від холоду чи голоду». Чоловік має сестру, але за його словами, та нібито відмовилася переїжджати з Черкас і доглядати за мамою.

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«Наразі він не має підстав для відстрочки на період мобілізації, оскільки його матір не є особою з інвалідністю, щодо його матері відсутнє рішення лікарсько-консультативної комісії щодо потреби у сторонньому догляді. Після порушення кримінального провадження він звертався у Монастирищенську багатопрофільну лікарню з приводу оформлення інвалідності, проте його матір відмовилась проходити обстеження лікарів та в силу свого стану є не транспортабельною. Просить суворо не карати, висловлює жаль з приводу вчиненого», – йдеться в матеріалі суду.

Вирок Монастирищенського районного суду Черкаської області

Суд визнав чоловіка винним та статтею 336 Кримінального кодексу України та замість трьох років позбавлення волі замінив вирок на один рік іспитового.

Нагадаємо, що правоохоронці оголосили підозру депутату з Чернігівської області за ухилення від військової служби. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.

Як відомо, військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби, й надалі підлягають мобілізації, але за повторне скоєння аналогічного злочину передбачений вже реальний строк.