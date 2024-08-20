Член ТСК з розслідування дивних тендерів розповів, як чиновники пояснюють купівлю барабанів під час війни

Олександр Аліксійчук: «Впевнений, що правоохоронці в багатьох питаннях знайдуть відповідальних – принаймні того, хто ставив свій підпис під оборудками»

Після літніх канікул Верховна Рада планує розглянути звіт Тимчасової слідчої комісії, що розслідувала порушення при публічних закупівелях під час дії воєнного стану

Чиновники, які під час війни вносять до тендерів закупівлю барабанів або ж коштовних сковорідок, зазвичай відгороджуються від цих дій, або ж кажуть, що такі рішення приймалися іншими людьми. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів народний депутат від «Слуги народу» та член комісії Олександр Аліксійчук.

«Кажуть, що це робили не вони, а хтось інший, але той зараз у відрядженні. А на питання, чого вони тоді прийшли без відповідей на питання, посилаються на те, що їх начальство відправило», – пояснив Аліксійчук.

Депутат переконаний, що правоохоронці в багатьох питаннях знайдуть відповідальних – принаймні тих, хто ставив свій підпис під оборудками. Втім, додає Аліксійчук, «щодо тих, хто змушував поставити ці підписи – є питання».

Нагадаємо, минулого року на додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн. Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило також 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 тис. грн.

Також аеропорт «Бориспіль» хотів замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів на 51 млн 777 тис. грн. Це стало відомо з тендеру, розміщеному на сайті державних закупівель Prozorro.

До слова, Херсонська міська військова адміністрація замовила охорону невідомого об’єкта на суму у 465 888 тисяч гривень.

Як відомо, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану звернулася до центральної влади з проханням перевірити роботу «Енергоатому». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ТСК Верховної Ради.