Будівництво стадіона за 145 млн грн: історія зі скандалом у Ківерцях отримала несподівану розв'язку

На 145 млн грн можна купити більше ніж 6 тисяч FPV-дронів

«Будівельна корпорація «РСГ» виграла спір в АМКУ. Мерія міста Ківерці (Волинська обл) 14 серпня уклала з нею угоди на будівництво стадіону за 145,04 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

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Мер міста Олександр Ковальчук повідомив, що хоче перетворити Ківерці на «спортивну столицю області». Зокрема, облаштувати нове футбольне поле; на стадіоні звести укриття, баскетбольний та волейбольний майданчики загальною площею 955,8 кв. м. Біля футбольного поля, як пояснив мер, планується зробити бігову доріжку та газонне покриття, встановити освітлення, нанести нову розмітку та поставити нове спортивне обладнання.

Такі великі витрати під час війни викликали суспільне обурення. На 145 млн грн можна купити більше 6 тисяч FPV-дронів.

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«Військовослужбовці з 50, 51, 53 батальйонів поки допомоги не потребують, адже забезпечені усім необхідним. А коли захисники повертатимуться з фронту, то мають бачити, що влада не протирає штани, а щось робить, і військові не дарма захищають нас», – заявив мер Ківерців.

Після цих висловлювань Національна поліція прислала в мерію листа про те, що замовник у тендерній документації не встановив вимогу про надання антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника. Відтак замовник скасував торги на стадії, коли вже були подані пропозиції учасників.

Компанія «РСГ» вирішила, що скасування тендерів порушує її права та поскаржилась в Антимонопольний комітет. Тендерна Комісія погодилась з тим, що відсутність вимоги про антикорупційну програму та уповноваженого у учасника не є підставою для скасування торгів. Згідно закону такими підставами є:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;

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2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;

3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;

4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

На основі цього рішення АМКУ Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради 14 серпня уклав дві угоди з «Будівельною корпорацією «РСГ» на будівництво стадіону вартістю понад 145 млн грн.

По одній з цих закупівель була дешевша пропозиція від ТОВ «Стиль-Декор», яке пропонувало виконати роботи по футбольному полю за 63 млн грн, тобто на 9 млн грн дешевше від майбутнього переможця. Однак замовник відхилив її через відсутність низки документів у пропозиції.

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Власником ТОВ «Будівельна корпорація «РСГ» є Роман Павелчак з Івано-Франківської області. Раніше фірма була прописана у Львові, але перед самим тендером перереєструвалась у Ківерцях.

Нагадаємо, що останні два місяці довкола цього стадіону тривав скандал, пов'язаний із закидами щодо неефективного використання коштів під час повномасштабної війни.

Почалося з того, що міська влада синхронно 13 червня оголосила два тендери щодо стадіону: перший – на 72,58 млн грн (капремонт бігових доріжок), другий – на 72,57 млн грн (капремонт футбольного поля). Далі ЗМІ підхопили цей інформаційний привід і написали ряд публікацій про вказані закупівлі.

Як з’ясував «Главком», на один із тендерів щодо ремонту цього стадіону, окрім ТОВ «Будівельна корпорація «РСГ, прийшло рівненське ТОВ «Стиль-Декор». У 2019 році Антимонопольний комітет оштрафував фірму на 3,6 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії. Станом на 23 червня 2023 року, ТОВ «Стиль-Декор» було у «чорному списку» Антимонопольного комітету. Це означає, що влада Ківерців мала б уважніше вивчати своїх потенційних підрядників.