Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Як денний сон впливає на розвиток деменції? Вчені назвали ризики

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Частий денний сон може бути ознакою змін у мозку
фото: depositphotos.com

Звичка спати вдень може допомогти виявити у людей похилого віку підвищений ризик розвитку деменції

Повсякденні звички можуть свідчити про ризики розвитку деменції. Люди, які часто сплять вдень або мають короткочасний сон, можуть мати більшу схильність до цієї хвороби. Як пише «Главком», це йдеться в дослідженні наукового журналу Journals of Gerontology.

Так, у дослідженні взяли участь понад 990 людей віком від 65 років. Вчені спостерігали за їхнім станом протягом десяти років. На початку дослідження в жодного з учасників не було деменції. Результати дослідження показали, що люди, які спали вдень більшість днів або щодня, мали на 48% вищий ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто інколи або ніколи не спав удень.

Водночас мимовільне засинання пов’язали зі збільшенням ризику деменції на 39%, а денний сон тривалістю до 30 хвилин на 40%. Дослідники припускають, що між денним сном і деменцією може існувати двосторонній зв’язок. З одного боку, денний сон потенційно може бути чинником ризику деменції. З іншого – початок розвитку деменції може впливати на ділянки мозку, які регулюють стан неспання, через що людина частіше засинає вдень.

Науковці припускають, що денний сон і деменція можуть бути взаємопов’язаними. Часте дрімання потенційно може бути чинником ризику, однак і сама деменція здатна впливати на ділянки мозку, які відповідають за підтримання стану неспання. Тому через це людина може частіше засинати протягом дня.

За словами провідної авторки дослідження Кенін Цзян, звичка спати вдень може допомогти з’ясувати, чи мають люди похилого віку підвищений ризик розвитку деменції, та допомогти вчасно визначити способи профілактики хвороби. «Частіший денний сон може бути ознакою змін у мозку, а не причиною змін, що призводять до деменції», – пояснив старший автор дослідження, професор Адам Спірр.

Автори наголошують, що результати дослідження не доводять, що денний сон безпосередньо викликає деменцію. Тож виявлений зв’язок потребує подальшого вивчення.

Нагадаємо, вчені розповіли, що може попередити це захворювання ще у ранньому віці. Деменція найчастіше зустрічається у людей старшого віку. Проте деякі фактори можуть підвищувати ризик розвитку хвороби.

Читайте також:

Теги: здоров'я вчені хвороба наука сон Хвороба Альцгеймера

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 27 по 28 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 27-28 вересня: якою буде сонячна активність
27 вересня, 05:00
Талула Вілліс є наймолодшою донькою Брюса Вілліса та Демі Мур
Донька Брюса Вілліса показала тяжкохворого батька (фото)
29 вересня, 11:13
Батьки Марія та Олег 12 років мріяли про дитину
У Львові жінка народила сина після двох онкозахворювань: історія лікарського дива
5 жовтня, 17:24
ВООЗ з'ясовує, який збудник став причиною протиепідемічних заходів у Росії
ВООЗ вимагає від Росії пояснень щодо другого випадку загадкової пневмонії
7 жовтня, 14:39
В Іркутській області вже закінчилися запаси антибіотиків, оскільки перелякані мешканці кинулися до аптек
Російські чиновники приховують масштабні спалахи смертельної чуми – The Sun
3 жовтня, 19:53
Росія приховує деталі інциденту в протичумній лабораторії
Вакцина від чуми для армії РФ? Журналісти The Times розкрили деталі роботи лабораторії
6 жовтня, 09:42
Активність Сонця з 9 по 10 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 9-10 жовтня: якою буде сонячна активність
9 жовтня, 05:00
Операція Давида Матрофайла пройшла успішно
Унікальна операція. Лікарі вперше пересадили печінку семимісячному малюку (фото)
14 жовтня, 14:57
Пенсіонерка показала інвентар, який допоміг їй схуднути
Сідає на шпагат і робить зарядку. 82-річна українка поділилася секретом схуднення
Сьогодні, 18:21

Здоров'я

Як денний сон впливає на розвиток деменції? Вчені назвали ризики
Як денний сон впливає на розвиток деменції? Вчені назвали ризики
Сідає на шпагат і робить зарядку. 82-річна українка поділилася секретом схуднення
Сідає на шпагат і робить зарядку. 82-річна українка поділилася секретом схуднення
Відомий український режисер розповів, як виявив у себе онкологію
Відомий український режисер розповів, як виявив у себе онкологію
Декламує вірші Шевченка напам’ять. 100-річна мешканка Чернігівщини розкрила секрет довголіття
Декламує вірші Шевченка напам’ять. 100-річна мешканка Чернігівщини розкрила секрет довголіття
Відома українська співачка визнала себе жертвою препаратів для схуднення
Відома українська співачка визнала себе жертвою препаратів для схуднення
Зумери найбільше страждають від депресій та тривожності – дослідження
Зумери найбільше страждають від депресій та тривожності – дослідження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
131K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
92K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Сьогодні, 15:31
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Сьогодні, 14:32
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
Сьогодні, 14:24
Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії
Сьогодні, 13:55
ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка
Сьогодні, 13:26
Росія окупувала майже п'яту частину України. Зеленський розповів про ситуацію в захоплених містах
Сьогодні, 12:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua