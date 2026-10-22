Як денний сон впливає на розвиток деменції? Вчені назвали ризики

Звичка спати вдень може допомогти виявити у людей похилого віку підвищений ризик розвитку деменції

Повсякденні звички можуть свідчити про ризики розвитку деменції. Люди, які часто сплять вдень або мають короткочасний сон, можуть мати більшу схильність до цієї хвороби. Як пише «Главком», це йдеться в дослідженні наукового журналу Journals of Gerontology.

Так, у дослідженні взяли участь понад 990 людей віком від 65 років. Вчені спостерігали за їхнім станом протягом десяти років. На початку дослідження в жодного з учасників не було деменції. Результати дослідження показали, що люди, які спали вдень більшість днів або щодня, мали на 48% вищий ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто інколи або ніколи не спав удень.

Водночас мимовільне засинання пов’язали зі збільшенням ризику деменції на 39%, а денний сон тривалістю до 30 хвилин на 40%. Дослідники припускають, що між денним сном і деменцією може існувати двосторонній зв’язок. З одного боку, денний сон потенційно може бути чинником ризику деменції. З іншого – початок розвитку деменції може впливати на ділянки мозку, які регулюють стан неспання, через що людина частіше засинає вдень.

Науковці припускають, що денний сон і деменція можуть бути взаємопов’язаними. Часте дрімання потенційно може бути чинником ризику, однак і сама деменція здатна впливати на ділянки мозку, які відповідають за підтримання стану неспання. Тому через це людина може частіше засинати протягом дня.

За словами провідної авторки дослідження Кенін Цзян, звичка спати вдень може допомогти з’ясувати, чи мають люди похилого віку підвищений ризик розвитку деменції, та допомогти вчасно визначити способи профілактики хвороби. «Частіший денний сон може бути ознакою змін у мозку, а не причиною змін, що призводять до деменції», – пояснив старший автор дослідження, професор Адам Спірр.

Автори наголошують, що результати дослідження не доводять, що денний сон безпосередньо викликає деменцію. Тож виявлений зв’язок потребує подальшого вивчення.

Нагадаємо, вчені розповіли, що може попередити це захворювання ще у ранньому віці. Деменція найчастіше зустрічається у людей старшого віку. Проте деякі фактори можуть підвищувати ризик розвитку хвороби.