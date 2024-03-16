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Чоловік вистрибнув із вікна військкомату в Чернівцях: подробиці від омбудсмена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чоловік вистрибнув із вікна військкомату в Чернівцях: подробиці від омбудсмена
Будівля міського ТЦК у Чернівцях
фото з відкритих джерел

Чоловік зізнався, чи вбачав у діях працівників ТЦК порушення

43-річний чоловік, який наприкінці грудня 2023 року вистрибнув з вікна другого поверху з будівлі Чернівецького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зізнався, що на нього ніхто не тиснув із працівників військкомату. Про це під час брифінгу в Чернівцях розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише «Молодий буковинець».

«До нас надійшла заява, що у Чернівцях хлопець стрибнув із другого поверху військкомату. Ми відправляли моніторингову перевірку. Його запитували, чому він так зробив, чи на нього хтось тиснув, бив. Тобто якими були мотиви його вчинку, чи вбачав у діях ТЦК порушення? На що той зізнався: «Та ні, не було, я просто сам вирішив стрибнути», – зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, на Закарпатті у Мукачево чоловік втік із військкомату через вікно із другого поверху.

Як ми повідомляли, у Львові патрульні розшукали 30-річного чоловіка, який катався на прив’язаних до авто лижах у костюмі бабусі. Відео поширили у соцмережах і патрульні оперативно розшукали чоловіка.

До слова, у Волинській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації, бо не мав грошей на проїзд до військкомату.

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Теги: військомат Чернівці чоловік військовозобов'язаний

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