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Чоловік відмовився від мобілізації, бо не мав грошей на проїзд: що вирішив суд

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чоловік відмовився від мобілізації, бо не мав грошей на проїзд: що вирішив суд
На вирок суду може бути подана апеляційна скарга
фото з відкритих джерел

Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, але замінили цей термін на рік іспитового

У Волинській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації, бо не мав грошей на проїзд до військкомату. Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області. 

Зазначається, що 4 вересня 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії, а 26 вересня у йому вручили повістку. Він мав прибути до військкомату 27 вересня, проте не з'явився. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що того дня не прибув до ТЦК і СП, бо не мав грошей на проїзд. У вчиненому щиро розкаявся та просив суворо не карати.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засудив до трьох років позбавлення волі, замінивши цей термін на рік іспитового. 

Чоловік відмовився від мобілізації, бо не мав грошей на проїзд: що вирішив суд фото 1

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, військовозобов’язаний із Рівненщини ухилився від мобілізації, за що отримав три роки позбавлення волі. 

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила ще три схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Раніше на Волині до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, заявивши, що він є свідком Ієгови і його переконання не дозволяють брати до рук зброю. 

До слова, на Прикарпатті ухилянт провернув аферу з інвалідом, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Теги: мобілізація ухилянти вирок чоловік

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