На Київщині віряни вигнали священників Московської церкви (фото)

Жителі Черняхів після переходу до ПЦУ відстояли місцевий храм та провели там першу службу

У селі Черняхів, що в Київській області, спалахнув скандал навколо місцевої церкви. Після того, як рік тому громада одноголосно вирішила перейти до Православної церкви України (ПЦУ), представники Української православної церкви Московського патріархату відмовилися залишати святиню, заблокувавши храм. Про це повідомляє «Телеграф».

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Прихожани УПЦ намагалися заблокувати доступ до храму

З передачею прав на церкву справа затяглася, а після рішень господарського та апеляційного судів, а також міськради Кагарлика, місцеві самотужки взяли храм у своє управління. Так, парафіяни ПЦУ увійшли до церкви і провели там першу службу, але незабаром туди прийшов священник Московського патріархату, отець Михайло, якому мешканці села раніше висловлювали недовіру.

Люди зібралися під місцевою церквою

Отець Михайло привів із собою «групу підтримки», разом з якою в якийсь момент вони пішли на прорив церкви. Парафіяни, волонтери, ветерани, а також правоохоронці, які зібралися біля стін святині, не дали священникові прорвати огорожу на церковну територію.

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Правоохоронці забезпечували порядок, щоб не було бійок та кровопролитися

Потім під час ще однієї спроби священика Московського патріархату співробітники поліції (щоб уникнути провокацій та бійні) знову відтіснили від паркану перед територією святині, куди він так наполегливо хотів потрапити. Ця силова спроба парафіян УПЦ повернути собі храм супроводжувалась хаосом, криками, лайкою, розбірками та провокаціями, але не увінчалася успіхом.

Після служби місцеві опечатали церкву та територію святині. Тепер несанкціоноване проникнення до церкви ПЦУ вважатиметься порушенням.

Нагадаємо, Православна церква України з 1 вересня цього року переходить на новоюліанський календар.

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Як повідомлялося раніше, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.