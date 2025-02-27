В окупованій Авдіївці створено фільтраційний пункт у багатоповерхівці

Через фільтрацію пройшло майже 1000 осіб, більшість – із Селидового та Гірника

В окупованій Авдіївці окупанти створили фільтраційний пункт у багатоповерховому будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Срок».

Після окупації Авдіївки у Донецькій області росіяни почали тероризувати місцевих мешканців. Щоб перевіряти людей на лояльність було створено фільтраційний пункт у багатоповерхівці на вул. Героя України Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, 8А (Гагаріна).

«Порівняння з сумнозвісною катівнею «Ізоляція» в Донецьку напрошується само собою, бо про рашистські методи перевірки на лояльність не знає лише лінивий», – пишуть у Telegram-каналі «Срок».

Через фільтрацію у цьому місці пройшло вже майже 1000 осіб, половина від них – із Селидового, ще третина – з Гірника.

Раніше ми писали, що боєць 4-го батальйону оперативного призначення «Сила Свободи» бригади «Рубіж» самотужки взяв в полон шістьох окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал бригади.

Зазначається, що український військовий зміг викурити з бліндажа шістьох окупантів, які перебували там протягом чотирьох днів, після того, як їх штурм наших позицій провалився.

Нагадаємо, підполковник Богдан «Тавр» Кротевич залишає посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов». Кротевич подякував підрозділу та розповів про плани на майбутнє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його Telegram-канал.

Відомо, що «Тавр» приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ, кажуть його побратими.

У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб «Азова». Після початку повномасштабного вторгнення Росії боєць долучався до управління обороною Маріуполя, був помічником командира.

Після повернення з російського полону у вересні 2022-го Тавр продовжив розвивати «Азов», координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.

Повернувшись до виконання обовʼязків начштабу, Кротевич керував обороною та контрнаступальними діями «Азова» на Кремінському та Торецькому напрямках.