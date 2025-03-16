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Україна вдарила по Росії новою ракетою «Нептун» – Forbes

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна вдарила по Росії новою ракетою «Нептун» – Forbes
Успішне застосування «Довгого Нептуна», про яке згадував Зеленський, імовірно, сталося 14 березня
фото з відкритих джерел

Українські військові успішно застосували в бойових умовах нову зброю

Україна успішно випробувала і застосувала ракету «Довгий Нептун» із дальністю в тисячу кілометрів. Попередньо, нею був уражений нафтопереробний завод у Туапсе. Про це пише «Главком» із посиланням на Forbes.

Успішне застосування «Довгого Нептуна», про яке згадував Зеленський, імовірно, було 14 березня по нафтопереробному заводі в Туапсе, Росія, приблизно за 480 км від лінії фронту в Україні.

«Ця атака на Туапсе стала лише останньою у серії українських ударів по російських нафтових об’єктах, які минулого року знизили видобуток на 10%», – зазначили журналісти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки Верховного головнокомадувача ЗСУ заявив, що українська ракета «Довгий Нептун» уже здатна вражати ворожі цілі на 1000 кілометрів, пройшла випробування та успішне бойове застосування.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у грудні 2023 року заявив, що український оборонно-промисловий комплекс працює над створенням далекобійної версії ракет для комплексу РК-360МЦ «Нептун».

Цей комплекс був розроблений українським КБ «Луч» для ураження бойових кораблів противника.

Раніше зазначалося, що дальність ракети Р-360 «Нептун» становила 280 кілометрів, а швидкість – 900 км/год.

Як відомо, у Краснодарському краї РФ у Туапсе в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа

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Теги: Forbes ракета президент Іван Гаврилюк Володимир Зеленський військові завод росія пожежа

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