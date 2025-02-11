«Ми ж вам сповідалися, а ви брешете». Віряни прогнали батюшку, що не перейшов в Українську церкву

Вінниччина: наполеглива вірянка провела «вичитку» батюшці, який залишився вірним Москві

Парафія Різдва Пресвятої Богородиці селища Вендичани, яке є центром об'єднаної громади, долучилася до Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ). Парафіяни нарешті змогли потрапити до храму. Сталося це лише тепер попри те, що всі документи вони оформили згідно із законом ще у минулому році. Місцевий священник (Киричук Анатолій Миколайович) не дотримався своєї обіцянки і відмовився переходити до помісної УПЦ/ПЦУ з громадою, повідомили «Главкому» її активісти. За інформацією свідків, справу врешті було вирішено: замки на храмі зрізано, а місцева поліція не чинила спротиву цим діям, оскільки всі документи були оформлені належним чином.

Перед цим глава релігійної громади Тетяна Жук попросила по-доброму 45-річного настоятеля храму, який відмовився припинити служіння ворожій церкві, залишити ключі від приміщення і забрати свої речі. «Ця церква належить громаді… Чому це ви служите лише для 30, 20, людей? А громада ж у нас більша», – сказала Тетяна Жук священнику.

У церкві на Вінниччині, намісник якої відмовляється переходити до УПЦ/ПЦУ досі можна побачити зображення із згадуванням патріарха РПЦ Кирила фото: glavcom.ua

За словами активістки , священник тривалий час (із 2019 року) обманював своїх парафіян, що долучиться з ними до Української церкви, всі йому вірили і терпляче чекали, коли це станеться. Але потім він грубо відкинув таку вірогідність і залишився вірним Московській церкві, яка в Україні діє під брендом «УПЦ» попри вимоги закону про перейменування. Парафіянка також заявила, що церковники Московської церкви і їхні прихильники створили список на підтримку батюшки, в якому 369 підписів. Однак насправді усі ті люди фізично не могли бути присутніми на зборах громади, а тому поставила під сумнів справжність підписів. «Лежачі люди, ті, які в будинку пристарілих були присутні на зборах. Ті, що у Чехії, ті, що у Польщі, ті, що в Нідерландах, ті, що постійно живуть у Києві, ті, що постійно живуть у Вінниці. Як так вийшло?», – питає у священника активістка.

«Я і в поліції казала. Батюшко, я вам сповідалася, ви ж священник! А ви нам брешете. До вас була повага. Якби її не було, ми би з чоловіком у вас не вінчалися. Я вас любила, як свою дитину», – емоційно сказала Жук. Священник натомість відповів, що продовжить діалог лише після того, як вимкнеться відеокамера.

Як повідомляв «Главком», за даними місцевих активістів, Московська церква на Вінниччині активно підтримується нардепом Геннадієм Вацаком. Важливо зазначити, що релігійна громада Вендичан є однією із найбільших селищних громад Вінниччини, вона добивалася приєднання до УПЦ/ПЦУ тривалий час, проте місцева поліція діяла у спілці з Московською церквою та Вацаком.

Церква Різдва Богородиці – православний храм та пам'ятка архітектури у Вендичанах Могилів-Подільського району Вінницької області фото: wikipedia.org

Парафіяни ухвалили рішення про перехід до УПЦ/ПЦУ ще 20 липня 2024 року, однак тільки у листопаді їм вдалося юридично завершити цей перехід. Громада не вперше збиралася з цього питання. Наприкінці грудня представники громада, які виступили за перехід до УПЦ/ПЦУ, не могли фізично потрапити до храму, про що писав «Главком». Слід також нагадати, що навесні 2024 року, за тиждень до Великодня проведення зборів завадили прихильники Московської церкви. Тоді агресивно налаштовані особи навіть не дали оголосити порядок денний.