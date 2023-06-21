Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Хмельниччині віряни вимагають від храму Московської церкви перейти до ПЦУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Хмельниччині віряни вимагають від храму Московської церкви перейти до ПЦУ
Віряни автокефальної Української православної церкви закликали намісника храму перейти до УПЦ/ПЦУ
фото: скріншот з відео Юрія Диски

Віряни Української церкви озвучили дві головні вимоги

У суботу, 17 червня до собору ікони «Божої матері «Неопалима Купина», який контролюється церквою Московського патріархату, прийшли віряни автокефальної Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ) з вимогою до намісника храму, протоієрея Віктора Тишкуна, перейти до УПЦ/ПЦУ.

Люди озвучили дві вимоги: перейти до УПЦ/ПЦУ та розмовляти й правити у церкві українською мовою.

За словами тих, хто прийшов із вимогами полягає в тому, що сьогодні храм «Божої матері «Неопалима Купина» перебуває у керівництві Церкви Московського патріархату, тобто Церкви держави-агресора. Намісник храму разом із прихильниками Церкви Московського патріархату в Україні заявили, що не збираються переходити і скандували «Ми проти ПЦУ!». Протоієрей Віктор Тишкун також заявив, що люди, які прийшли вимогами, прийшли не з власної волі. На його переконання, це дії державної машини.

«До ПЦУ ми не переходили і переходити не будемо. Майна не віддавали і не віддамо. Ми знаємо, що це не ви боретеся. Це явно бореться державна машина. Якби держава не підтримувала оце все, що ви робите, беззаконня, то нічого не було», – сказав протестувальникам протоієрей Віктор Тишкун.

На запитання гостей «якого патріархату ваша церква?», намісник храму не відповів прямо. Натомість заявив що УПЦ є незалежною і самокерованою.

Акція пройшла мирно, декілька десятків протестувальників після дискусії покинули територію собору.

Нагадаємо, 7 квітня 2023 р. депутати Нетішинської міськради ухвалили рішення «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області», яким заборонили діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Нетішинської міської територіальної громади.

Раніше прикордонники на в’їзді до Києва виявили священника Української православної церкви Московського патріархату, в телефоні якого знайшли проросійський контент.

До слова, господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення повернути Миколаївський собор із келіями XVI-XVII століть у місті Кременець Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Теги: Московська церква в Україні Хмельниччина Українська православна церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До вироку суду засуджений перебував під вартою
На Хмельниччині через ревнощі чоловік отримав довічне ув'язнення
16 червня, 18:15
Частина українців досі підтримують російську церкву
Що заважає заборонити Московський партіархат по всій Україні?
16 червня, 10:38
Релігійна споруда УПЦ МП знаходиться на території Національного університету «Одеська політехніка»
Російська ракета пошкодила храм Московського патріархату в Одесі
14 червня, 17:56
Скільки коштуватиме відновлення ГЕС, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 червня
Скільки коштуватиме відновлення ГЕС, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 червня
9 червня, 21:00
Подія сталася 2 квітня у львівському храмі УПЦ МП
Суд покарав прихожанина УПЦ МП, який вважає слово «дура» нормальним для вжитку
2 червня, 15:42
Чоловік, який вдарив активіста Володимира Булюбаша під стінами Лаври
Російські попи досі в Лаврі. Чому?
28 травня, 08:42
Митрополит Епіфаній оголосив, що з 2023 року українські церкви переходять на новий календар свят
Українська церква знову розлютила Кремль
25 травня, 18:13
Тарас Цюцюра до Хмельниччини працював у Чернівецькій, Рівненській та Волинській областях
Зеленський звільнив голову СБУ в Хмельницькій області
25 травня, 13:14
Святкування перенесення мощей святого Миколая на території Руси-України було встановлене ще за митрополита Київського Іоана ІІ
Україна відзначає 936 років від дня перенесення мощей святого Миколая
22 травня, 09:53

Суспільство

На Хмельниччині віряни вимагають від храму Московської церкви перейти до ПЦУ
На Хмельниччині віряни вимагають від храму Московської церкви перейти до ПЦУ
Марнотратство під час війни? Мер Ківерців пояснив, навіщо будувати стадіон за 73 млн грн
Марнотратство під час війни? Мер Ківерців пояснив, навіщо будувати стадіон за 73 млн грн
Хвилина мовчання: згадаймо Володимира Трусова, який понад шість років захищав Україну
Хвилина мовчання: згадаймо Володимира Трусова, який понад шість років захищав Україну
Нічна атака на Хмельниччину: ЗСУ повідомили про кількість збитих дронів
Нічна атака на Хмельниччину: ЗСУ повідомили про кількість збитих дронів
Коли стануть дешевше черешні та абрикоси. Експерт озвучив терміни
Коли стануть дешевше черешні та абрикоси. Експерт озвучив терміни
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
42K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
37K
На Хмельниччині пролунали вибухи
25K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала
19K
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
9589
Маляр розповіла, що заважає українському контрнаступу

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту