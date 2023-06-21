На Хмельниччині віряни вимагають від храму Московської церкви перейти до ПЦУ

Віряни Української церкви озвучили дві головні вимоги

У суботу, 17 червня до собору ікони «Божої матері «Неопалима Купина», який контролюється церквою Московського патріархату, прийшли віряни автокефальної Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ) з вимогою до намісника храму, протоієрея Віктора Тишкуна, перейти до УПЦ/ПЦУ.

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Люди озвучили дві вимоги: перейти до УПЦ/ПЦУ та розмовляти й правити у церкві українською мовою.

За словами тих, хто прийшов із вимогами полягає в тому, що сьогодні храм «Божої матері «Неопалима Купина» перебуває у керівництві Церкви Московського патріархату, тобто Церкви держави-агресора. Намісник храму разом із прихильниками Церкви Московського патріархату в Україні заявили, що не збираються переходити і скандували «Ми проти ПЦУ!». Протоієрей Віктор Тишкун також заявив, що люди, які прийшли вимогами, прийшли не з власної волі. На його переконання, це дії державної машини.

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«До ПЦУ ми не переходили і переходити не будемо. Майна не віддавали і не віддамо. Ми знаємо, що це не ви боретеся. Це явно бореться державна машина. Якби держава не підтримувала оце все, що ви робите, беззаконня, то нічого не було», – сказав протестувальникам протоієрей Віктор Тишкун.

На запитання гостей «якого патріархату ваша церква?», намісник храму не відповів прямо. Натомість заявив що УПЦ є незалежною і самокерованою.

Акція пройшла мирно, декілька десятків протестувальників після дискусії покинули територію собору.

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