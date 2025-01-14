Наймасованіший удар вглиб РФ: Генштаб повідомив нові деталі нічної атаки

Україна уразила військові об'єкти на території Російської Федерації

У ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км на території Російської Федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що вдалося уразити

Сили безпілотних систем та Головне управління розвідки успішно атакували базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал» в Енгельсі Саратовської області, де нещодавно загасили пожежу, яка тривала п'ять днів після попереднього удару.

Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ракетних військ, Повітряних сил ЗСУ, а також Головного управління розвідки та Служби безпеки уразили Брянський хімічний завод в місті Сєльцо – стратегічний об’єкт військово-промислового комплексу РФ. Тут виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет «Х-59». На території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин. Окрім цього, в ході атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси – «Тор» та «Бук».

Підрозділи Головного управління розвідки та Служби безпеки також уразили стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу РФ – Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез». На обох об’єктах зайнялась пожежа.

«Цілеспрямована та систематична робота з ураження об’єктів, які забезпечують боєприпасами, військовою технікою та паливно-мастильними матеріалами окупаційну армію РФ триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України», – йдеться в повідомленні.

СБУ та Сили оборони влаштували росіянам «гарячу» нічку: вибухало на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому «Енгельс» - джерела pic.twitter.com/uJu6IysQAE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 14, 2025

«СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об'єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод – це болючий удар по спроможності РФ вести війну в Україні», – зауважило поінформоване джерело в Силах оборони.

Нагадаємо, що підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо 13 січня. Зазначається, що він є стратегічним об’єктом військово-промислового комплексу РФ.

Також у ніч проти 14 січня Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

До того ж у ніч проти 14 січня в російській Казані безпілотники атакували хімічний завод «Оргсинтез». Внаслідок чого сталося загоряння цистерн.