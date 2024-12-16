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Окупанти просунулися під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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Окупанти просунулися під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 16 грудня
фото з відкритих джерел

Окупанти мають успіх одразу на кількох напрямках

На фронті фіксується просування російських окупантів під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Війська РФ продовжили наступальні операції в районі головного українського плацдарму в Курській області, але не просунулися.

Російські воєнкори стверджували, що путінські війська просунулися в районі Черкаського Поріччя (на північ від Суджі) та від Плехове в напрямку Куриловки (обидва на південь від Суджі), але в ISW не знайшли підтвердження.

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) 15 грудня повідомило, що 14 грудня внаслідок вибуху було зруйновано залізничну колію, яка забезпечує матеріально-технічне забезпечення військ РФ поблизу річки Свіяга поблизу Ульяновського моторного заводу в місті Ульяновськ.

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров 15 грудня заявив, що війська РФ збили два українських безпілотники над Грозним, і що третій безпілотник упав на базу чеченського ОМОН «Ахмат-Грозний» у Грозному.

На кадрах, опублікованих 15 грудня, нібито видно, як безпілотники атакують Грозний.

Окупанти просунулися під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром – карти ISW фото 1

Донеччина

Війська РФ здійснили механізований штурм на Сіверському напрямку чисельністю приблизно батальйон після нещодавньої зміни командування російських сил, що діють поблизу Сіверська. Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова 14 грудня заявила, що окупанти в ході нещодавнього штурму на Сіверському напрямку задіяли понад 100 одиниць техніки. Вона зазначила, що 13 грудня на цьому напрямку відбулося 55 бойових зіткнень, що є значним збільшенням темп на цій ділянці фронту.

Війська РФ нещодавно просунулися в Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися на захід уздовж вулиці Володіна в західній частині міста.

Окупанти просунулися під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром – карти ISW фото 2

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані показують, що окупанти просунулися через поля на північний захід від Успенівки і через трасу О0515 Курахове – Велика Новосілка. В Міноборони РФ заявляли про захоплення села Веселий Гай (на північ від Вугледара), але в ISW оцінюють, що росіяни окупували цей населений пункт станом на 13 грудня.

Російські джерела стверджували, що путінські війська захопили та проводять зачистку на північ від Вугледара в Успенівці та Ганнівці. Російський блогер стверджував, що війська РФ прорвалися через лівий берег річки Сухі Яли до Зеленівки, і приблизно за 4 кілометрах від Костянтинополя, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви та наразі оцінюють, що росіяни просунулися приблизно на 7,4 кілометра від Костянтинополя. Війська РФ продовжували атаки поблизу Єлизаветівки, Успенівки, Ганнівки, Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ял, Розлива та Зеленівки 14 і 15 грудня. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ також контратакували поблизу Костянтинопольського та продовжували штурм у самому Торецьку та біля Щербинівки.

Пов'язаний із Кремлем російський воєнкор стверджував, що ЗСУ контратакують поблизу породних відвалів на шахті «Центральна» в центрі Торецька, і що породні відвали є сірими зонами. Блогер також стверджував, що путінські війська намагаються знайти укриття та зміцнити позиції у зруйнованих будівлях у межах Торецька.

Офіцер української бригади, що діяла на Торецькому напрямку, повідомив, що співвідношення втрат між українськими та російськими силами становить щонайменше 1 до 15. Також офіцер розповів, що окупанти покладаються на всюдиходи (квадроцикли) та іншу легку техніку при переміщенні в межах Торецька, але використовують важку техніку на околицях.

Окупанти просунулися під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром – карти ISW фото 3

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, свідчать, що загарбники просунулися на схід від Українки (на південь від Покровська та на захід від Селидового). Український військовий оглядач Машовець і Міністерство оборони Великої Британії 15 грудня заявили, що росіяни окупували Шевченко (на південь від Покровська). Пов'язаний з Кремлем російський блогер стверджував, що точна конфігурація лінії фронту в селі Шевченко незрозуміла, а інше російське джерело стверджувало, що війська РФ відступили до району на північ від Шевченка після того, як українські війська прорвались у село.

15 грудня в Міноборони РФ заявили про захоплення села Пушкіне (на південь від Покровська та на захід від Селидового), але в ISW оцінюють, що росіяни окупували цей населений пункт станом на 13 грудня. Російський блогер стверджував, що путінські війська просунулися до околиць Піщаного (на південний захід від Покровська та на північний захід від Шевченка), але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ вели наступальні дії в районі Миролюбівки та Променя, біля Лисівки та Сухого Яру, коло Даченське, Зеленого, Нового Труду, Шевченка, Новооленівки, Петрівки, Піщаного, Новотроїцького та Українки 14 і 15 грудня. Російські джерела стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу села Шевченко.

Окупанти просунулися під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром – карти ISW фото 4

Нагадаємо, українські війська відновили втрачені позиції під Вовчанськом.

Також українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино. 

До слова, російські війська заходять у Торецьк невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат.

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