Росіяни повністю окупували Курахове – DeepState

Ворог має успіхи на Донеччині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог повністю окупував Курахове на Донеччині.

Також росіяни просунулись біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Нагадаємо, триває 1053-й день повномасштабної війни.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 576 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.