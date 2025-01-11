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Росіяни повністю окупували Курахове – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Росіяни повністю окупували Курахове – DeepState
Триває 1053-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Ворог має успіхи на Донеччині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог повністю окупував Курахове на Донеччині.

Також росіяни просунулись біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Нагадаємо, триває 1053-й день повномасштабної війни.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 576 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Донеччина фронт ворог Курахове

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