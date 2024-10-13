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Демограф назвав найбільшу загрозу для України після закінчення війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Демограф назвав найбільшу загрозу для України після закінчення війни
Для того, щоб не відбувалося природного скорочення населення, 100 жінок повинні народжувати 210-220 дітей
фото: Чернівецький обласний перинатальний центр/Facebook

Ситуація в Україні дуже сильно залежить від ЗСУ та подій на фронті

Найбільшою загрозою для України після закінчення війни є занадто низька народжуваність.Адже для того, щоб не відбувалося природного скорочення населення, 100 жінок повинні народжувати 210-220 дітей. Показник високий, навіть у Європі його не вдається досягнути. Про це у інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун.

«У нас занадто низька народжуваність. Якщо її вдасться більш-менш вивести на рівень 160-180 дітей на сто жінок, це вже для України буде непогано. Однак, чисельність населення все одно буде скорочуватися, але не такими стрімкими темпами, як зараз», – сказав Гладун.

За словами науковця, загальмувати скорочення чисельності населення також можна збільшенням тривалості життя. А це вже проблема, як конкретної людини, яка має дотримуватися самозбережувальної поведінки, так і активних дій з боку системи охорони здоров’я, щоб надавати людям ефективну допомогу.

«А щодо війни, то багато що буде залежати від того, скільки людей повернеться до України після її закінчення. Зараз за кордоном через війну перебувають понад 6 мільйонів українців, і якщо половина з них повернеться, то це для нас буде дуже не погано. Можливо, українців навіть і більше повернеться, але точного числа зараз ніхто не може назвати. Тому демографічна ситуація в Україні дуже сильно залежить від ЗСУ та подій на фронті», – підсумував науковець.

Нагадаємо, Україна вийшла на перше місце у світі за рівнем смертності та на останнє за рівнем народжуваності. Такі дані оприлюднені у нещодавніх звітах ЦРУ щодо демографічної ситуації у світі.

Також уже в найближчі роки в Україні та Росії може наступити демографічна криза на тлі того, що загалом під час бойових дій загинуло чи отримало поранення більше мільйона осіб з-поміж військовослужбовців. Точної кількості постраждалих цивільних немає і досі.

Раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів.

До слова, інтерв'ю «Главкому» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що інтегрувати мешканців Криму після закінчення війни буде легше, аніж Донбасу.

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Теги: населення Олександр Гладун демографічна криза криза поранення Елла Лібанова

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