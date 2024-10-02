Чисельність населення України у 2051 році може скоротитися майже у півтора раза

Для природного відновлення чисельності населення України необхідне підвищення рівня народжуваності

Кабінет міністрів схвалив стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. Згідно з нею, Україна потребує системного стратегічного рішення, що дасть змогу мінімізувати демографічні ризики та пом'якшити загрози.

Як зазначається, демографічні виклики та загрози для розвитку України посилюються через:

швидке скорочення чисельності населення внаслідок депопуляції (перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених);

масштабну трудову міграцію, що часто переходить у постійну;

тимчасову окупацію частини території України та виклики, зумовлені збройною агресією.

За даними Держстату, чисельність населення України на дату проведення перепису населення 2001 року становила 48,5 млн осіб, а за оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Національної академії наук на 1 січня 2022 року чисельність населення України становила 42 млн осіб, на липень 2024 року – 35,8 млн осіб (на підконтрольних територіях – 31,1 млн осіб).

«З урахуванням викладених викликів і загроз, дія яких триватиме і після завершення бойових дій або припинення чи скасування воєнного стану в Україні, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року – до 25,2 млн осіб», – ідеться в документі.

Прогнозування чисельності населення ускладнюється через відсутність необхідних статистичних даних, зокрема через неможливість урахування демографічних показників на тимчасово окупованих територіях і багатоваріантність сценаріїв воєнних подій.

Згідно зі стратегією, для міграційного приросту населення та зниження рівня відтоку українців за кордон необхідно:

створення умов для добровільного повернення українців із-за кордону та зменшення відтоку населення з України;

поглиблення співпраці з представниками закордонних українців;

залучення мігрантів з-поміж іноземних громадян для задоволення потреб ринку праці, які неможливо задовольнити за рахунок внутрішніх ресурсів; сприяння зниженню рівня відтоку молоді за кордон.

Для природного відновлення чисельності населення необхідне підвищення рівня народжуваності (коефіцієнт народжуваності – 2,1-2,2 дитини на одну жінку).

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національно академії наук України Елла Лібанова заявила, що на підконтрольних Україні територіях проживають від 16 до 30 млн людей.

Як повідомлялося, уже в найближчі роки в Україні та Росії може наступити демографічна криза на тлі того, що загалом під час бойових дій загинуло чи отримало поранення більше мільйона осіб з-поміж військовослужбовців. Точної кількості постраждалих цивільних немає і досі.

Раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів.

До слова, інтерв'ю «Главкому» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що інтегрувати мешканців Криму після закінчення війни буде легше, аніж Донбасу.