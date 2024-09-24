Зимовий сезон. Визначено десять найбільш популярних міст Європи

Загалом було проаналізовано 229 міст по всій Європі, на першому місці виявився Зальцбург

Австрійське місто Зальцбург, розташоване в оточенні Альпійських гір, визнано найбільш трендовим напрямком для відвідування в зимовий туристичний сезон 2024-2025 років. Як пише журнал про розваги Time Out із посиланням на свіже дослідження поромної компанії DFDS, четверте за величиною місто Австрії цього року шукають у соцмережах і пошуковиках суттєво більше туристів, ніж в аналогічний період 2023 року.

«Зальцбург очолює список завдяки засніженим Альпам, старому місту, яке входить до списку ЮНЕСКО, ситній і смачній кухні та оригінальному різдвяному ярмарку. Пошуки цього австрійського міста у пошукових системах цього року зросли на приголомшливі 135%», – пише видання.

Друге місце в списку дісталося норвезькому місту Тремсе – найбільшому місту, розташованому близько до Полярного кола. Замкнула трійку лідерів розкішна австрійська столиця Відень, інтерес до якої цього року зріс на 71%.

Загалом було проаналізовано 229 міст по всій Європі.

10 найбільш трендових міст у Європі:

Зальцбург, Австрія;

Тромсе, Норвегія;

Відень, Австрія;

Лансароте, Іспанія;

Краків, Польща;

Гран-Канарія, Іспанія;

Тенерифе, Іспанія;

Барселона, Іспанія;

Ніцца, Франція;

Копенгаген, Данія.

Нагадаємо, названо найбагатші та найбідніші країни світу. Рейтинг з урахуванням валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення представив Міжнародний валютний фонд (МВФ).На першому місці розташована мініатюрна європейська країна Люксембург. Населення Люксембургу складає всього близько 653 тис. людей. А ВВП на душу населення за підрахунками МВФ становить $143 742.