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Зимовий сезон. Визначено десять найбільш популярних міст Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Зимовий сезон. Визначено десять найбільш популярних міст Європи
Місто Зальцбург, як ніколи раніше, цікавить туристів
фото із відкритих джерел

Загалом було проаналізовано 229 міст по всій Європі, на першому місці виявився Зальцбург

Австрійське місто Зальцбург, розташоване в оточенні Альпійських гір, визнано найбільш трендовим напрямком для відвідування в зимовий туристичний сезон 2024-2025 років. Як пише журнал про розваги Time Out із посиланням на свіже дослідження поромної компанії DFDS, четверте за величиною місто Австрії цього року шукають у соцмережах і пошуковиках суттєво більше туристів, ніж в аналогічний період 2023 року.

«Зальцбург очолює список завдяки засніженим Альпам, старому місту, яке входить до списку ЮНЕСКО, ситній і смачній кухні та оригінальному різдвяному ярмарку. Пошуки цього австрійського міста у пошукових системах цього року зросли на приголомшливі 135%», – пише видання.

Друге місце в списку дісталося норвезькому місту Тремсе – найбільшому місту, розташованому близько до Полярного кола. Замкнула трійку лідерів розкішна австрійська столиця Відень, інтерес до якої цього року зріс на 71%.

Загалом було проаналізовано 229 міст по всій Європі.

10 найбільш трендових міст у Європі:

  • Зальцбург, Австрія;
  • Тромсе, Норвегія;
  • Відень, Австрія;
  • Лансароте, Іспанія;
  • Краків, Польща;
  • Гран-Канарія, Іспанія;
  • Тенерифе, Іспанія;
  • Барселона, Іспанія;
  • Ніцца, Франція;
  • Копенгаген, Данія.

Нагадаємо, названо найбагатші та найбідніші країни світу. Рейтинг з урахуванням валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення представив Міжнародний валютний фонд (МВФ).На першому місці розташована мініатюрна європейська країна Люксембург. Населення Люксембургу складає всього близько 653 тис. людей. А ВВП на душу населення за підрахунками МВФ становить $143 742.

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Теги: рейтинг місто ЮНЕСКО туризм столиця населення

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