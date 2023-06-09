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Україну врятує лише різке підвищення народжуваності – екснардеп Унгурян

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україну врятує лише різке підвищення народжуваності – екснардеп Унгурян
Павло Унгурян
фото з відкритих джерел

Україна веде війну одразу на кілька фронтів

Окрім повномасштабної війни ми маємо демографічний фронт. Програна битва на ньому може поставити крапку на українській нації. Про це розповів народний депутат України VI, VIII скликання, координатор Національного молитовного сніданку, Павло Унгурян, на панельному обговоренні «Державна сімейна політика в умовах війни», що відбулося на Міжнародному саміті «Україна – Життя. Гідність. Перемога».

«Україна веде війну одразу на кілька фронтів. Перший і основний – це війна зі злом, яке уособлює у собі росія. Але, зокрема, ми маємо демографічний фронт. На превеликий жаль, більше десяти років ми маємо дуже страшну тенденцію до скорочення нашої нації. Щоденний баланс людських втрат, народжуваності-смертності, ще до війни і до початку широкомасштабного вторгнення, був приблизно мінус 800 людей щодня. Причина полягала в тому, що народжувалося набагато менше людей, ніж помирає. Ще в 2018-2019 роках Україна стала однією з тридцяти країн на планеті, що старіють. Де люди старшого віку, пенсіонери, що не працюють, складають критично велику частку населення. А якщо додати до цього ще й війну, міграцію і виїзд мільйонів людей – то це стає загрозою існування нашої нації», – висловив свою думку Павло Унгурян.

Влатко Гьорчев, депутат парламенту Північної Македонії, експерт з питань демографії ЄС, наголосив, що згідно підрахунків, під час війни, включно з потенційно ненародженими, Україна вже втрачає близько 442 тисячі людей на рік. «Це десь одна тисяча двісті людей в день. Це можна порівняти з 12 літаками, що падають кожного дня, 365 днів на рік», – розказав експерт.

«Щоб змінити цю тенденцію, перш за все, потрібна довгострокова національна програма, що допоможе збільшити народжуваність», – впевнені в цьому більшість спікерів. «І це питання сімʼї як інституції, підтримки багатодітних родин, питання популяризації народжуваності і не просто народжуваності, а саме – більше двох, трьох дітей повинно стати однією з ознак патріотизму і любові до України», – вважає Павло Унгурян.

«Це все питання цілої державної стратегії. Ми маємо якнайшвидше сформувати Національну сімейну стратегію, яка буде включати в себе демографічні питання: різке підвищення народжуваності, створення умов для повернення всіх наших громадян, повернення всіх дітей яких викрала росія. Усе це – є складовою національної безпеки України. Ми маємо на найвищому рівні, на рівні Президента України, Секретаря РНБО, Прем'єр-міністра і ВРУ ставити питання народжуваності, демографії, підтримки сімей, економічних чинників, створення безпекового середовища і середовища орієнтованого на сімʼю, – зазначив Унугрян, –  як політик і як один з лідерів сімейного руху України, ми маємо напрацьовувати і ми вже маємо конкретні пропозиції щодо Національної стратегії народжуваності сімʼї, покращення демографічного росту і виходу з цієї страшної демографічної кризи».

«Тож у нашої нації є дуже серйозне питання, – вважає Павло Унгурян, – чи взагалі ми будемо існувати. Можливо, завтра, коли ми переможемо, виявиться, що тут нікому жити. Виявиться, що нам доведеться впускати сюди людей з інших країн, які будуть користуватися плодами нашої перемоги, яку ми так страшно виборюємо».

«Тому, позитивна демографічна ситуація повинна бути одним із найважливіших пріоритетів країни. І потрібна цілковита підтримка як влади, так і суспільства, бо це питання виживання поколінь і майбутнього України», – також вважає Влатко Гьорчев, депутат парламенту Північної Македонії, експерт з питань демографії ЄС.

Міжнародний саміт «Україна – Життя. Гідність. Перемога» відкрила Тіна Кароль виконанням гімну України. Також прийняли участь представники благодійних громадських організацій, військові (командир підрозділу спецпризначення «Карпатська Січ»), спічрайтер Білого дому Джошуа Чарльз, а також радник Білого дому Едуардо Верастегі, експерти з питань демографії, міжнародні правозахисники (Джейсон Джонс), політики.
Теги: депутат війна Україна населення демографічна криза

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