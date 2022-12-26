Демографиня прогнозує катастрофічне падіння народжуваності у 2023 році

Багато людей помирають через стреси, перевантаження, неякісне харчування та недостатність медичної допомоги

У наступному році прогнозується катастрофічне падіння народжуваності в Україні, до 2030-го населення може скоротитися до 35 млн. Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова під час презентації в «Укрінформі».

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«Я мрію, щоб до 2030 року нас було 35 мільйонів. На жаль, цього може й не бути. Тому що війна триває, ми втрачаємо людей через надмірну смертність. Це не тільки загиблі, а й ті, хто вмирає через стреси, перевантаження, неякісне харчування, недостатність медичної допомоги», – сказала Лібанова.

Зазначається, що втрати населення через війну та пов’язані з нею міграційні процеси вона оцінює як катастрофічні. Окрім того, за словами Лібанової, дається взнаки низький рівень народжуваності.

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«Ми ще повною мірою цього не відчуваємо. Але 2023 рік буде роком катастрофічного падіння цього показника. Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13-2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року – ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8», – наголосила демограф.

Ще однією проблемою Лібанова вважає міграцію. Адже люди, які втекли від війни за кордон, живі і є надія, що вони повернуться. А перспектива повернення, передусім, залежатиме від тривалості бойових дій та від умов, що формуватимуться після війни.

«Чим довше люди перебуватимуть за кордоном, тим більше вони адаптуються й намагатимуться залишитися там назавжди. Крім того, що довше триватиме гаряча фаза війни, то сильніше буде зруйновано нашу інфраструктуру – як виробничу, так і соціальну, передовсім житлову. Якщо у людей зруйноване житло і якщо в них немає роботи, їм не буде куди і для чого повертатися», – додала демографиня.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні може підвищитись народжуваність на тлі регулярних відключень електроенергії. За його словами, це найкращий час, щоб кохатись.