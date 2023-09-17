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17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 вересня – Всенародний день батька
фото з відкритих джерел

Цього дня не варто зациклюватися на негативі

17 вересня відзначається Всенародний день батька, День рятівника (День працівників цивільного захисту України), Міжнародний день кантрі музики. Віряни вшановують пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. 

Всенародний день батька

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Всім культурам світу властива повага до батька, тому для її вираження в кожній державі впроваджено національне свято. Не є виключенням і Україна – в третю неділю вересня ми щороку відзначаємо Всенародний день батька. 

2009 року МЦБ і Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім’ї та відповідального батьківства встановили національну подію – Всенародний день батька. Відтоді кожної третьої неділі вересня українці мають нагоду привітати  своїх тат і подякувати їм за любов, мудрість та підтримку.

День рятівника

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17 вересня українські службовці, які беруть участь в цивільному захисті населення нашої держави, відзначають своє професійне свято – День рятівника або День працівників цивільного захисту України.

Влітку 2004 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ, в якому скасовувалися День пожежника та День рятівника. Натомість було впроваджене єдине професійне свято для різних рятувальних служб. Його назвали Днем працівників цивільного захисту і святкували 17 вересня в період з 2004 по 2007 рр. Цікавий факт: у зв’язку з такими змінами в 2004 році пожежники відзначили свою професійне свято двічі. 

Восени 2008 року Президент України Віктор Ющенко видав Указ про скасування Дня працівників цивільного захисту та впровадження Дня рятівника. Сьогодні це свято має офіційну назву – День рятівника і неофіційну – День працівників цивільного захисту України.  

Міжнародний день кантрі музики

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

17 вересня в світі святкують День кантрі-музики. Цей стиль починає свою історію з 1920-х років. Завдяки мігрантам з Європи, що потрапили до Америки, весь світ почув життєві пісні в поєднанні з простими музичними інструментами, такими як гітара, гармоніка, банджо та скрипка.

Засновником кантрі вважають американського співака Генка Вільямса, який народився в 1923 році, 17 вересня. Його прозвали «королем кантрі-музики». Вільямса вважають одним із найвпливовіших та найкращих виконавців цього стилю. За своє коротке життя (помер в 29 років) він випустив 35 платівок та став прикладом для інших музикантів.

Яке сьогодні релігійне свято

17 вересня в церковному календарі відзначається день пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Ця благочестива вдова жила в Римі під час правління імператора Адріана (II століття) і виховувала трьох дочок: Віру, Надію та Любов, які були названі на честь основних християнських доброчесностей. Софія виховувала їх у повазі до Господа та навчала не бути прив'язаними до земних благ.

Імператор Адріан дізнався про це і вирішив спробувати змусити дівчат перейти до язичництва. Спочатку він обдаровував їх подарунками, але, помітивши, що це не має ефекту, перейшов до погроз. Імператор велів піддати дівчат страшним мукам. Софія не мала сили дивитися на страждання своїх дітей. Вона поховала останки своїх мучениць і два дні не відходила від їхніх могил. На третій день Господь дарував їм спокійну смерть.

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Що не можна робити в цей день

  • Заборонено ходити по росі босоніж.
  • Жінкам не можна займатися хатніми справами.
  • Не дозволено зациклюватися на негативі.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: дощова і холодна погода – чекайте на ранню весну;
  • Журавлі летять на вирій, буде на Покрову вже мороз;
  • Тепла і сонячна погода вказує на холодну зиму;
  • Вже почало активно опадати листя – починайте готуватися до похолодання.

Пам’ятні події 17 вересня

  • 1598 рік – голландські моряки відкривають Маврикій;
  • 1631 рік – війська Католицької ліги розбивають протестантів біля Лейпцига;
  • 1678 рік – за Нівегенським договором Франція та Іспанія повертають одна одній раніше завойовані території;
  • 1787 рік – Конституційний конвент у Філадельфії ухвалює нову Конституцію США;
  • 1834 рік – професора Михайла Максимовича затверджують на посаді ректора Київського університету св. Володимира;
  • 1919 рік – оприлюднюють відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР;
  • 1920 рік – Дієва Армія УНР звільняє Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків;
  • 1924 рік – у Женеві відкривають першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів;
  • 1944 рік – союзники розпочинають Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії;
  • 1989 рік – у Чернівцях розпочинається І Республіканський фестиваль української пісні «Червона рута»;
  • 1991 рік – створюють Кабінет Міністрів України;
  • 2003 рік – на острові Бирючий відбувається зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорюють питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Віра, Надія, Любов, Софія.

Теги: фестиваль свято гітара

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