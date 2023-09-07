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Байден та Зеленський скоро зустрінуться? Держсекретар Блінкен зробив цікавий натяк

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Байден та Зеленський скоро зустрінуться? Держсекретар Блінкен зробив цікавий натяк
Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у Києві, 20 лютого 2023 року
фото: Офіс президента

Ентоні Блінкен наголосив, що президент США Байден «із нетерпінням» чекає на зустріч із президентом Зеленським «у найближчому майбутньому»

Держсекретар США Ентоні Блінкен натякнув на скору зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

«Я з нетерпінням чекаю на можливість обговорити цілу низку питань, які у нас є, і знаю, що президент (США Джо Байден – «Главком») буде з нетерпінням чекати на зустріч з вами в найближчому майбутньому», – зазначив Блінкен.

Держсекретар США також наголосив, що Байден попросив його приїхати до Києва, щоб підтвердити підтримку США та гарантувати, що Білий дім максимізує зусилля, які союзники докладають для вирішення проблем контрнаступу, а також для надання довгострокової допомоги Україні.

Зазначимо, що 20 лютого президент США Джо Байден приїхав у Київ. Цей візит в Україну став першим для Байдена в ролі президента. Однак варто зазначити, що Байден шість разів приїжджав в Україну, коли обіймав посаду віце-президента США: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го.

Нагадаємо, що 6 вересня до столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він зустрівся із президентом Зеленським.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні на понад $1 млрд. 

До слова, раніше Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад $175 млн. Пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.

Додамо, що держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС України Дмитро Кулеба разом відвідали McDonald's у Києві.

Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський Ентоні Блінкен

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