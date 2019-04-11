Депутат Барна пояснив, навіщо він порвав вишиванку соратнику Зеленського



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Фото: Станіслав Груздєв

«Не говори про війну, якщо там не був», - радить депутат своїм опонентам

Депутата від БПП Олега Барна прокоментував скандал, який стався 8 квітня на телеканалі ZIK.

Нагадаємо, що політик увірвався до студії, схопив за комір члена Зе-команди Святослава Юраша та порвав його одяг.

За словами Барни, його обурили слова представника команди Зеленського, сказані на адресу Петра Порошенка і армії. Це й стало причиною конфлікту.

«Зокрема він (Юраш – «Главком») звинувачував у Іловайській трагедії чинного президента. Звинувачував у смертях наших воїнів усіх, окрім Путіна. Мене це обурило, тож я вдягнув військову форму, пішов на телеканал ZIK, який тут поряд (через дорогу від готелю «Україна», де мешкає Барна – «Главком») і попросив Юраша не говорити про війну, якщо він там не був», - пояснив Олег Барна.

За словами політика, особа, яка не служила в армії і не була в АТО, не має жодного права обговорювати військові питання.

«Юраш критикував головнокомандувача, який відродив армію. Я знаю, яка вона була в 2014 році, і яка є зараз. Він критикував того, хто стримує путінську агресію і стримує Путіна», - додав Барна.

Нардеп переконаний, що негативні висловлювання в адресу чинного президента лише розколюють суспільство і можуть призвести до загибелі України.

Повний текст інтерв’ю «Главкома» з Олегом Барною читайте тут: Олег Барна: Підлі паскуди, прикрившись вишиванкою, здають Україну.