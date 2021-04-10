Депутати планують об’єднати три соціальні фонди в один

Фото Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Об’єднання адміністративних структур може не лише скоротити видатки на їх діяльність, а й підвищити якість та виконання Фондами їх основних завдань

Функції Фонду соціального страхування та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття можуть передати Пенсійному фонду

Під час наради Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів обговорили питання можливого об’єднання Фонду соцстрахування, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та держслужби зайнятості на базі Пенсійним фондом.

Про це йдеться на Facebook сторінки комітету.

Причини можливого кроку: бажання скоротити видатки на діяльність трьох соціальних фондів та посилити за ними контроль з боку держави.

Так, видатки на адміністрування органів Пенсійного фонду у 2021 році склали 5,5 млрд, на адміністративно-господарські витрати Фонду соцстрахування – 1,4 млрд, утримання та управління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та держслужби зайнятості – 3,2 млрд (проєкт).

На думку голови профільного комітету ВР, об’єднання адміністративних структур Пенсійного фонду України та вищевказаних фондів може не лише скоротити видатки на їх діяльність, а й підвищити якість та виконання Фондами їх основних завдань, пов’язаних із соціальними виплатами.

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