День Святого Валентина: історія та традиції свята

Головний звичай у День закоханих – любовні зізнання

Навколо цього свята було сформовано багато різноманітних міфів і легенд, тому достеменна історія давно стерлася з пам'яті людей. У більшості переказів свято було створене на честь ранньохристиянського мученика святого Валентина, який був єпископом в італійському місті Терні та жив у III столітті.

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Історія свята

За найбільш популярною версією святкування Дня усіх закоханих почалося приблизно 270 року в Римській імперії, коли імператором був Клавдій II. Імператор вів довготривалу війну і не хотів, щоб його солдати вступали у шлюб. Він вважав, що кохання і сімейні виші роблять їх слабкими. Однак священнослужитель Валентин таємно вінчав закохані пари. А коли правитель дізнався про це, то святого схопили, кинули до в'язниці та вирішили стратити за «антидержавницьку» діяльність. У ніч перед стратою (14 лютого приблизно 269 року) він написав любовний лист доньці тюремного наглядача, в яку був закоханий. Підписав він його «Твій Валентин». Звідси й пішла традиція підписувати «валентинки» – листівки у формі серця.

Валентинка

День пам'яті святого Валентина був заснований 496 року папою Геласієм I, щоб витіснити язичницьке свято «люперкаліїв», яке щорічно припадало на 15 лютого. Цього дня люди приносили в жертву кіз і цапів. Образ святого Валентина мав підкреслити духовне кохання між чоловіком і жінкою.

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Ікона Святого Валентина

Традиції та прикмети на 14 лютого

Головний звичай у День закоханих – любовні зізнання. Хтось розкриває свої почуття вперше, а хтось обирає цю дату для пропозиції руки та серця. Також День святого Валентина – затребувана дата для весілля. Закохані та близькі до цієї урочистості вітають один одного та роблять презенти. Подарунки на День святого Валентина можуть бути різними, але листівка-«валентинка» вважається обов'язковою.

Існують і особливі прикмети:

якщо незаміжня дівчина цього дня помітить двох синичок – вийде заміж за добру й веселу людину, побачить парочку круків – чоловік буде суворим і старшим, а якщо попадуться на очі дві сороки – суджений буде балакучим і злегка легковажним;

хто цього дня закохається – ніколи не розлюбить;

якщо цього дня хлопець подарує квітку дівчині – вона полюбить хлопця;

підбіг собака на вулиці – не думай проганяти, скоро зустрінеш свою половинку;

якщо 14 лютого загадати любовне бажання – воно обов'язково збудеться.

Багато пар прагнуть одружитись саме 14 лютого

І, звичайно, головна прикмета дня: якщо закохані дадуть обопільну обітницю вірності, то ніщо не зможе зруйнувати цей союз. Тому в День святого Валентина 14 лютого часто одружуються і виходять заміж.