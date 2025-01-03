Зеленський підписав закон про торгівлю вживаними автомобілями: що змінилося

Закон стане запорукою для виведення з тіні ринку та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки

Сьогодні, 3 січня, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо дерегуляції та детінізації ринку торгівлі вживаними автомобілями. Він звільняє продавців від обов'язку перереєстровувати авто та ставити на облік. Про це стало відомо із закону № 4149-ІХ.

Документ передбачає скасування обов’язку:

перереєстровувати вживані транспортні засоби на себе;

подавати до сервісних центрів МВС документи з відмітками районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Автори законопроєкту наголошують, що закон стане запорукою для виведення з тіні ринку та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року набула чинності нова редакція закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» замість закону, який діяв з 2005 року. Відповідно до нових змін, поліс стане електронним.

Також у 2025 році Україна перейде на новий стандарт дорожніх світлофорів. Головна відмінність від нині діючих світлосигнальних приладів для регулювання руху транспорту та пішоходів – замість звичного зеленого кольору буде впроваджено його смарагдовий відтінок.