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Окупанти зменшили кількість атак на деяких напрямках – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти зменшили кількість атак на деяких напрямках – Генштаб
Нашими воїнами відбито 17 атак на Бахмутському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 47 бойових зіткнень

Триває 777-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 47 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дергачі, Липці, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Янжулівка, Бучки, Костобобрів Чернігівської області; Голубівка, Вільна Слобода, Ходине Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курилівка та Кругляківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційний удар в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Верхньокам’янське та Іванівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито дві атаки противника в районах населених пунктів Уманське та Первомайське Донецької області, де ворог, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Семенівка, Новокалинове, Бердичі, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Вугледар та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, один раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено п'ять атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Берислав, Іванівка, Новотягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному зенітно-ракетному комплексу, одній артилерійській системі та одній станції РЕБ противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по вісьмох районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Нагадаємо, Україна розробила план нового контрнаступу. Однак необхідною умовою для його реалізації є наявність зброї.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, великий контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був приречений від самого початку.

До слова, Німеччина надіслала Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про артилерійські боєприпаси, зброю та безпілотні літальні апарати.

Читайте також: Шалені втрати росіян. Про ситуацію на фронті та по війні загалом
Теги: війна Генштаб ЗСУ окупанти Бахмут

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