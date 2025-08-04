У застосунку «Дія» не працюють дві важливі послуги для водіїв: причина
Дві послуги для водіїв у «Дії» тимчасово на паузі
У застосунку «Дія» тимчасово не працюють дві послуги для водіїв. Наразі у додатку неможливо замінити технічний паспорт та перереєструвати транспортний засіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».
«Дві послуги для водіїв у «Дії» тимчасово на паузі – уже лагодимо. Водії та водійки, заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу через застосунок Дія тимчасово не працюють», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що триває робота над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг. Водночас у пресслужбі повідомили, які сервіси зараз доступні:
- заміна чи відновлення водійського;
- призначення або скасування належного користувача транспортного засобу.
«Триматимемо вас у курсі. Щойно все запрацює – повідомимо вас першими в наших соцмережах», – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» з’явилася нова можливість – тепер можна онлайн замінити техпаспорт.
Як вже повідомлялось, у «Дії» з’явилися пуш-повідомлення про зняття з місця проживання за заявою власника житла.
Раніше стало відомо, що з 1 червня у застосунку «Дія» з’явиться перший платний сервіс – шеринг документів для банків.