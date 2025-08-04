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У застосунку «Дія» не працюють дві важливі послуги для водіїв: причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У застосунку «Дія» не працюють дві важливі послуги для водіїв: причина
Триває робота над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг
фото з відкритих джерел

Дві послуги для водіїв у «Дії» тимчасово на паузі

У застосунку «Дія» тимчасово не працюють дві послуги для водіїв. Наразі у додатку неможливо замінити технічний паспорт та перереєструвати транспортний засіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

«Дві послуги для водіїв у «Дії» тимчасово на паузі – уже лагодимо. Водії та водійки, заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу через застосунок Дія тимчасово не працюють», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що триває робота над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг. Водночас у пресслужбі повідомили, які сервіси зараз доступні:

  •  заміна чи відновлення водійського;
  • призначення або скасування належного користувача транспортного засобу.

«Триматимемо вас у курсі. Щойно все запрацює – повідомимо вас першими в наших соцмережах», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» з’явилася нова можливість – тепер можна онлайн замінити техпаспорт.

Як вже повідомлялось, у «Дії» з’явилися пуш-повідомлення про зняття з місця проживання за заявою власника житла.

Раніше стало відомо, що з 1 червня у застосунку «Дія» з’явиться перший платний сервіс – шеринг документів для банків.

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Теги: робота послуги застосунок Дія

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