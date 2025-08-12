Митниця заявляє про новий рекорд «безвізу» за липень

Українська митниця заявила про новий рекорд «митного безвізу» у липні

У липні 2025 року українська митниця встановила новий рекорд «митного безвізу». Кількість переміщень товарів за процедурою спільного транзиту (NCTS) як митниця відправлення перевищила позначку в 8346 переміщень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.

Це найвищий показник за місяць з моменту старту використання в Україні NCTS, що розпочався 1 жовтня 2022 року.

фото: Міністерство фінансів України

Митниця зазначає, що це досягнення свідчить про ефективність її роботи, успішну цифровізацію процесів, тісну співпрацю з бізнесом, а також про послідовну інтеграцію України в європейське митне співтовариство.

Від початку міжнародного застосування процедури спільного транзиту загальна кількість декларацій в Україні досягла 208 тисяч. З них 157 тис. були оформлені як митниця відправлення і 51 тис. – як митниця призначення.

Нагадаємо, протягом січня-липня поточного року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд, тобто загалом $69,1 млрд. Про це, як пише «Главком», повідомили у Державній митній службі.

При цьому, як наголошується, оподаткований імпорт склав $34,7 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-липні 2025 року склало 0,52 дол./кг.