«Дика ситуація». Гетманцев порівняв спецпенсії шахтарів та прокурорів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Гетманцев наголосив, що різниця між пенсіями прокурорів і шахтарів є «абсолютно дикою»
фото: glavcom.ua

«Так не може бути, що працівник прокуратури в 29 років пішов на пенсію і отримує 156 тис. грн за середньої пенсії в країні 6,5 тис. грн»

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев пояснив, що питання скасування спецпенсій прокурорів для нього не є ситуативним чи політично кон’юнктурним. Він займається законопроєктом №12278 ще з моменту першого, невдалого голосування, адже вважає його ключовим елементом пенсійної реформи та питанням базової соціальної справедливості.

За словами Гетманцева, документ уже вдруге пройшов перше читання, був оперативно розглянутий профільним комітетом і знову винесений до сесійної зали. Однак майже 200 днів він не може дійти до другого читання, і причина цього, на думку депутата, очевидна.

Для контрасту Гетманцев наводить приклад шахтарів: вони також мають спецпенсії, але їхній розмір у середньому становить близько 8 тис. ривень. На цьому тлі ситуація з прокурорськими виплатами він називає «абсолютно дикою».

«Бо так не може бути, коли працівник прокуратури в 29 років пішов на пенсію і отримує 156 тис. грн за середньої пенсії в країні 6,5 тис. грн. Поїхав у Швецію, де продовжує отримувати гроші від найбіднішої країни Європи! У шахтаря теж спецпенсія, але лише 8 тис. грн! Це абсолютно дика ситуація. А Кабмін в той же час говорить про підтримку креативних ФОПів, але у нас насправді креативними є вчителі, медики, пенсіонери, бо тільки креативна людина може вижити на ці гроші», – сказав він.

Гальмування ж законопроєкту, за словами Гетманцева, відбувається через потужне внутрішнє лобі. У кожній фракції є зв’язки з прокурорами, суддями та іншими привілейованими групами, які системно блокують рішення, що загрожують їхнім фінансовим інтересам.

До слова, Мінфін пропонує з 2027 року зобов’язати платників єдиного податку з річним оборотом понад 1 млн грн реєструватися платниками ПДВ. Ініціатива є частиною зобов’язань України перед МВФ і вже викликала занепокоєння. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив в інтервʼю «Главкому», що великі бізнес-асоціації та «білий» бізнес підтримують запропоновані зміни, тоді як найбільше постраждати можуть малі ФОПи.

