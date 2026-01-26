Срібний призер Олімпіади з Росії поскаржився на свою пенсію

Жулін розповів, що не отримує олімпійської пенсії

Російський фігурист та тренер Олександр Жулін поскаржився, що не отримує від РФ олімпійську пенсію, незважаючи на свої заслуги. Про це повідомляє «Главком».

62-річний Жулін є срібним та бронзовим призером Олімпійських ігор, чемпіоном світу та Європи.

«У нас у країні регулярні виплати отримують лише олімпійські чемпіони. Я ставав тільки срібним та бронзовим призером Олімпіад, тож мені ніяких виплат не призначено. Знаю, що стипендія для чемпіонів дорівнює приблизно 1000 доларів або близько 80000 рублів. На мій погляд, варто було б поширити ці виплати і на призерів також. У масштабах Росії та колишнього Радянського Союзу їх не так багато, тож можна підтримати», – сказав Жулін у розмові з пропагандистами.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.