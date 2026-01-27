Головна Гроші Бізнес
Новий податок для ФОПів? Гетманцев обіцяє втрутитись

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Новий податок для ФОПів? Гетманцев обіцяє втрутитись
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Депутат визнає: маленькі ФОПи є жертвою ситуації, яка склалася через мінімізаторів податків

Мінфін пропонує з 2027 року зобов’язати платників єдиного податку з річним оборотом понад 1 млн грн реєструватися платниками ПДВ. Ініціатива є частиною зобов’язань України перед МВФ і вже викликала занепокоєння. Голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив в інтервʼю «Главкому», що великі бізнес-асоціації та «білий» бізнес підтримують запропоновані зміни, тоді як найбільше постраждати можуть малі ФОПи.

«Великі бізнес-асоціації (АСС, ЕБА, ФРУ), «білий» бізнес підтримують це рішення. Безперечно не підтримують мінімізатори і зрозуміло чому. Ну, і не підтримують реальні маленькі ФОПи – в цьому сенсі вони є жертвою ситуації, до якої призвели мінімізатори, і саме їх (маленькі ФОПи) мені хотілося б захистити і підтримати в такий важкий час. Але поки у цьому процесі я не беру участі, бо очікую остаточну ініціативу від Мінфіну. Тоді, власне, відкриємо на майданчику комітету широкі консультації», – зазначив нардеп.

Гетманцев наголосив, що особисто обіцяв не чіпати систему єдиного податку до завершення воєнного стану, і підкреслив, що взяті на себе обіцянки необхідно виконувати.

«Але будь-які зміни системи єдиного податку не мають настати на наступний день після підписання мирної угоди. Має бути перехідний час. Врешті у нас є Національна стратегія доходів, де визначені строки та підходи для реформування системи єдиного податку», – наголосив Гетманцев.

Коментуючи інші чутливі вимоги МВФ, зокрема запровадження податку на цифрові платформи та скасування пільги на безмитні посилки до €150, нардеп зазначив, що переговори показали, що вони є безальтернативними. За його словами, лобістами обох ініціатив виступає саме «білий» бізнес, який він підтримує.

До слова, Гетманцев стверджує, що мережа магазинів «Ябко» продає контрабандний товар та ухиляється від сплати податків. В інтервʼю «Главкому» депутат розповів, що не розуміє, чому правоохоронці не можуть довести до кінця відкриті справи проти ритейлера електроніки.

