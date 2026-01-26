Головна Світ Економіка
Російська економіка готується до масового закриття бізнесів


фото з відкритих джерел

Економіка Росії дедалі більше виснажується, а ресурси для підтримки бізнесу спрямовуються на фінансування військової машини

Російська економіка готується до масштабної хвилі банкрутств у секторі малого та середнього бізнесу. Через поглиблення бюджетної кризи, спричиненої витратами на війну, путінський уряд вдався до радикального посилення податкового тиску. За прогнозами фінансових аналітиків, які оприлюднив Центр протидії дезінформації (ЦПД), найближчим часом можуть припинити свою роботу до 30% приватних компаній, пише «Главком».

Головними факторами майбутнього колапсу стали підвищення ПДВ та суттєві обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування. Намагаючись терміново заповнити дефіцит бюджету, Кремль перекладає фінансовий тягар на підприємців. Проте експерти ЦПД попереджають, що така стратегія є вкрай ризикованою: короткострокове збільшення податкових надходжень у підсумку призведе до втрати цілих галузей, адже закриті підприємства перестануть платити податки взагалі.

Поки офіційна російська пропаганда продовжує тиражувати тези про «економічне диво» та успішне подолання санкцій, реальний стан справ свідчить про глибоку стагнацію. Економіка країни-агресорки дедалі більше виснажується, а ресурси для підтримки бізнесу спрямовуються на фінансування військової машини. Таким чином, російський бізнес стає черговою жертвою мілітаризації, що загрожує довгостроковій стабільності всієї фінансової системи РФ.

Як відомо, у ніч на 20 січня 2026 року російські окупаційні війська здійснили один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні, випустивши загалом 372 засоби нападу. Аналіз вартості використаного озброєння демонструє шокуючий контраст між витратами на війну та реальним рівнем життя в самій Росії. 

За підрахунками ГУР МО України, лише за кілька годин агресор «спалив» у небі суму, еквівалентну річному бюджету великого обласного центру РФ.

Нагадаємо, Кремль затвердив так звану «Стратегію стійкого розвитку Приазов’я до 2040 року» – масштабний пропагандистський документ, мета якого – легітимізувати окупацію українських територій через економічні та бюрократичні механізми. Поки в регіоні тривають бойові дії, Росія малює плани щодо будівництва морських курортів та розведення устриць на захоплених землях Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. 



