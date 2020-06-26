До Дня Конституції в програмі «Готуємо разом» - популярні страви української кухні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На новий рівень українську кухню виводять прості люди, справжні фанати і фахівці своєї справи

28 червня - День Конституції України. Ведучі програми «Готуємо разом» на телеканалі «Інтер» запрошують телеглядачів відзначити цей день за святковим столом і приготувати разом традиційні страви української кухні.

Українська національна кухня - одна з найсмачніших і колоритних в світі. Вона формувалася протягом багатьох століть і ввібрала в себе кулінарні традиції різних народів.

«Я багато подорожую і спілкуюся з представниками різних країн, тому можу сміливо заявити, що сучасна українська кухня займає хороші позиції на світовому ринку, - говорить шеф-кухар «Готуємо разом» Андрій Дромов. - Це відбувається не завдяки державі або спеціальним програмам - на новий рівень українську кухню виводять прості люди, справжні фанати і фахівці своєї справи. Вони показують світові і самим українцям, що наша кухня - це не тільки борщ, галушки та вареники. Це, в першу чергу, багаті традиції та смачні локальні продукти. Я сам дуже люблю українську кухню, ціную її і несу в маси».

У новому випуску «Готуємо разом», який глядачі побачать на «Інтері» в неділю, 28 червня, о 09:00, шеф-кухар Андрій Дромов поділиться трьома рецептами традиційних українських страв. Перше блюдо - картопляні палюшки зі шкварками, смаженою цибулею і бринзою. Головний плюс - готується швидко і з простих продуктів. Також в цій програмі глядачі дізнаються секрет приготування ароматного жаркого по-домашньому і кручеників зі свинини з сиром і грибами. Ці страви здатні пробудити апетит навіть у самих вибагливих гурманів. А Андрія Доманського взагалі надихнуть на спів! Крім того, телеглядачів чекає незвичайний екскурс в минуле: ведучий розповість, як формувалася наша улюблена українська кухня і як її описували в своїй творчості Іван Котляревський і Микола Гоголь.