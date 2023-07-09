Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня

У південно-східних та східних областях будуть дощі та грози

У неділю, 9 липня, в низці областей України далі дощитиме. Місцями - грози та сильний вітер. Крім того, у деяких регіонах повітря прогріється до +30°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В Україні буде мінлива хмарність. У південно-східних та східних областях дощі та грози. Опади місцями також будуть вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. На решті території України - без опадів. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 12-17° тепла. Трохи теплішою ніч буде у південній частині та східних областях - +18-22°. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть 22-27° вище нуля. На Закарпатті та Одещині місцями повітря прогріється до +28-30°.

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На Київщині 9 липня 0 мінлива хмарність. Опадів у регіоні не буде. Швидкість північно-західного вітру - 7-12 м/с.

Температура повітря в Києві вночі становитиме +14-16°, а вдень підніметься до +24-26°. У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 12-17° тепла, а вдень - 22-27° вище нуля.