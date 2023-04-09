Дощі та грози: прогноз погоди на 9 квітня

Максимальна температура повітря сьогодні подекуди сягне 15° тепла

У неділю, 9 квітня, погода буде хмарною з проясненнями. У переважній частині країни практично весь день дощитиме, подекуди з грозою. Температура в Україні коливатиметься від 7° морозу вночі до 15° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень – помірні дощі, а подекуди з грозою. Водночас у більшості західних, а вдень і в південних областях істотних опадів не прогнозується.

У Карпатському регіоні дороги місцями вкриє ожеледиця. Уночі та вранці у західних, Житомирській та південних областях спостерігатиметься туман.

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Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 10-15° вище нуля. У західних областях вночі стовпчики термометра вкажуть від 4° тепла до 1° морозу (у Карпатах – 2-7° морозу), а вдень прогріється до 7-12° тепла.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Уночі місцями піде невеликий дощ, удень – помірний дощ, подекуди по області з грозою.

Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-5 м/с.

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Температура по області вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 10-15° вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 6-8° тепла, а вдень прогріється до 12-14°.