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Похмуро, місцями сніг і дощі: прогноз погоди на 4 квітня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Похмуро, місцями сніг і дощі: прогноз погоди на 4 квітня
фото: Pixabay

Весняне сонце й тепло поки що не квапляться, на українців чекає похмурий і прохолодний день

Сьогодні в Україні буде хмарно. У деяких областях сніжитиме, подекуди піде невеликий дощ. Температура повітря в країні коливатиметься від 9° морозу до 20° тепла. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях та на Житомирщині випаде сніг, на дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця. Температура в цих регіонах вночі становитиме 1-6° морозу, вдень – 1-6° тепла. У Карпатах вночі очікується 4-9° морозу, а вдень стовпчики термометра покажуть 0-5° морозу.

На решті території України – без істотних опадів, лише вночі на Київщині, вдень у південних, більшості центральних областей піде невеликий дощ. На півдні країни вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман, вдень подекуди очікується гроза. Температура вночі становитиме 1-6° тепла, вдень прогріється до 10-15°, а в Криму – до 15-20°. На Київщині, Черкащині та Одещині 6-11° вище нуля.

Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. У Карпатах та Криму місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Похмуро, місцями сніг і дощі: прогноз погоди на 4 квітня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно. Уночі випаде невеликий дощ, вдень – без істотних опадів.

Вітер пануватиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6° тепла, а вдень прогріється до 6-9°. У Києві вночі очікується 2-4° тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть 6-8°.

Теги: прогноз погоди гроза дощ весна

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